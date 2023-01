UniCredit: Investice do rezidenčních nemovitostí je nejvýhodnější v Brně

Výhodnost investic do rezidenčních nemovitostí se v lednu zvýšila. Vyplývá to z dat, které poskytla UniCredit Bank. Její ukazatel, který představuje čistou roční výnosnost nájemného, od které se odečte průměr úrokových sazeb hypoték a vládních dluhopisů v lednu, stoupl meziměsíčně o 18 procentních bodů na minus 3,33 procenta.

Reklama

„Investice do rezidenčních nemovitostí se tak staly o něco méně nevýhodné. Podobně jako v předchozích dvou měsících byl důvodem pokles výnosů vládních dluhopisů,“ uvedl analytik UniCredit Bank Jiří Pour.

Hrubá roční výnosnost nájemného v krajských městech v lednu vzrostla meziměsíčně o čtyři body na 4,06 procenta vlivem meziměsíčního poklesu cen bytů (o 0,8 procenta) a růstu nájmů (o 0,3 procenta).

Více než třetina evropských investorů chce snížit investice do nemovitostí Reality Více než třetina evropských investorů plánuje tento a příští rok snížit objem peněz vložených do nemovitostí. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu evropského sdružení INREV, které pokles atraktivity v realitním sektoru vysvětluje růstem úrokových sazeb a poklesem cen. Globálně chce podle sdružení snížit investice do nemovitostí v uvedené době téměř čtvrtina investorů, se zvýšením investic naopak počítá 27 procent dotázaných. ČTK Přečíst článek

Nejvýhodnější jsou investice v Brně

Z jednotlivých krajských měst byly investice nejméně nevýhodné nadále v Ostravě a Ústí nad Labem. Na opačném konci žebříčku si prvenství udrželo Brno, následované Olomoucí a nově Hradcem Králové, který odsunul Prahu až na čtvrtou příčku.

Meziměsíčně indikátor klesl pouze v Pardubicích (o 17 bodů na minus 2,98 procenta) kvůli růstu cen bytů a výraznému poklesu nájmů, zatímco nejvyšší růst indikátoru byl ve Zlíně (o 52 bodů na minus 3,24 procent), kde se projevil naopak silný pokles cen bytů a růst nájmů.

Reklama

„V letošním roce nadále očekáváme pokles průměrných cen nemovitostí okolo pěti procent a ve výhledu na další roky ponecháváme stagnaci či pomalý růst cen nemovitostí pod dynamikou inflace, čímž bude docházet k pozvolnému vyfukování nemovitostní bubliny,“ odhadl Pour. V dalších letech by podle něj ceny nemovitostí mohly stagnovat či růst pomaleji než inflace.

video Investiční lídři nasdílejí, co s penězi, na investičním summitu v Praze Money 50 předních investorů, workshopy, přednášky, rozhovory či networking. Pražský hrad přivítá v únoru Global Investment Summit 2023. nst Přečíst článek

FOTOGALERIE: Realitní deal roku. V Londýně je na prodej domov tří premiérů. Za miliardu Reality Na britském trhu se objevila jedna z realitních zakázek roku. Na prodej je honosný historický dům prodchnutý luxusem na Eaton Square v Londýně mezi Hyde Parkem a Westminsterem. Dům, jenž v minulosti sloužil jako domov třem britským premiérům a v jeho sousedství „bydlel“ i filmový agent 007, stojí 39,5 milionu liber (asi 1,07 miliardy korun), napsal deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek