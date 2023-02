Ukrajinská ekonomika se následkem války loni propadla o třetinu. Podívejte se na grafy

Ukrajinská ekonomika se následkem války propadla v roce 2022 o 33 procent, měřeno meziročně v reálném HDP. Celkové válečné škody přesahují 136 miliardy dolarů. Ruský způsob válčení vedl k tomu, že nejvíce škod je na bytové zástavbě civilního obyvatelstva. Ukrajině se ale daří financovat obranu své země. Od vypuknutí války si zajistila 51 miliard dolarů v podobě dluhopisů, půjček a grantů, upozorňuje hlavní ekonom Roklen Holdingu Pavel Peterka.

Reklama

Zpravodajská agentura Bloomberg informovala, že se ekonomika Ukrajiny v roce 2022 meziročně propadla o 33 procent. Negativní důsledky Ruskem vyvolané války se budou projevovat i v letošním roce, kdy ukrajinská centrální banka odhaduje růst ekonomiky oproti roku 2022 o 0,3 procenta, stále tak bude hluboko pod předválečnou úrovní. Pomoct by mělo oživení poptávky, uklidnění nálady na trzích a spolupráce se spojenci. Výhled ukrajinské ekonomiky dle očekávání skýtá mnoho rizik, podotkl Bloomberg.

Vývoj ukrajinské ekonomiky od rozpadu Sovětského svazu do loňska (HDP v procentech):

zdroj: Bloomberg

Raketové útoky na rezidenční oblasti

Obrovské škody jsou způsobené ruským vedením války, kdy se neštítí raketových útoků na rezidenční oblasti. Dle odhadů dosahují celkové válečné škody na Ukrajině 136 miliard dolarů. Více než 50 miliard odpovídá škodám způsobených na bytové zástavbě. Ruské útoky se zaměřují i na infrastrukturu, kde škody činí zhruba 36 miliard dolarů.

Rok ruské invaze na Ukrajinu obrazem. Podívejte se do následující galerie:

Reklama

Válka nenávratně poškodila i životní prostředí s trvalými následky na flóře i fauně. Jedná se o obrovské plochy země, ze kterých jsou minová pole. Ze zkušeností víme, že náprava bude trvat desetiletí. Celková částka válečných škod 136 miliard dolarů nezahrnuje nevyčíslitelné oběti lidských životů.

Kyjev získal přes 50 miliard dolarů

Finance jsou klíčovou oblastí válečného úsilí. Ukrajinské vládě se dle údajů tamního ministerstva financí podařilo během roku 2022 zajistit přes 51 miliard dolarů skrze vydané dluhopisy, sjednané úvěry a granty.

Zlatá horečka na největším staveništi světa. Západní firmy se chystají na riskantní obnovu Ukrajiny Money Stovky západních firem se v posledních týdnech účastní konferencí a výstav ve Francii, Polsku i jinde týkajících se možností podílet se na obnově ruskou invazí zničené Ukrajiny. Mluví se o nové „zlaté horečce na největším staveništi světa“ či dalším „Marshallově plánu“. Rekonstrukce země, která si příští týden připomene smutné roční výročí od zahájení invaze, si vyžádá stovky miliard dolarů. Ale není to bez rizika, píše deník The New York Times. duk Přečíst článek

Po 12 miliardách dolarů přispěly ukrajinská centrální banka a USA. Zhruba osm miliard dolarů pak připadá na nákup dluhopisů a úvěrů ze strany EU. Ukrajině se dále podařilo prodat válečné dluhopisy za zhruba osm miliard dolarů. Řada dalších států a mezinárodních institucí poskytla další miliardy dolarů.

Jak Ukrajina financuje válečné ztráty a ekonomiku v době invaze (v miliardách dolarů):

zdroj: Bloomberg

Ukrajině se na obranu své země zatím daří najít potřebné finance. Tamní centrální banka v lednu 2023 poprvé od začátku války nenakoupila ukrajinské dluhopisy. Ze strany investorů byl ale stále zájem.

Vojenská pomoc za desítky miliard dolarů

Zajímavý je i objem pomoci v podobě vojenského materiálu. Zdaleka největší pomoc obdržela Ukrajina ze strany USA, které dodaly vojenský materiál v hodnotě 29,3 miliardy dolarů. Německo, jako nejštědřejší dárce vojenského materiálu ze všech zemí EU, dodalo materiál v objemu 2,8 miliardy dolarů, Česká republika zlomek toho. Významný dopad mají i pomoci menší charity z řady zemí světa. Příkladem takové organizace v ČR je Operace kyseláč, která pomáhá na Ukrajině už od začátku války.

Vojenská pomoc Ukrajině (v miliardách dolarů):

zdroj: Bloomberg

Není to ale pouze mezinárodní pomoc. Ukrajinští občané a tamní firmy pořádají tisíce sbírek za účelem podpory obrany země. Neexistují agregátní údaje o objemech, ale odhady hovoří o více než miliardě amerických dolarů. Například ukrajinská charita Come Back Alive vybrala od roku 2014 přes 160 milionů dolarů. Charitativní organizace prezidenta Zelenského od května roku 2022 vybrala téměř 300 milionu dolarů. Významnou pomocí jsou i dary v podobě proviantu, přístřeší a dalších pro obránce důležitého materiálu.

Trump se navezl do Bidena: Děláte vše pro to, aby byla třetí světová válka Leaders Ukrajinská politika amerického prezidenta Joe Bidena může vést ke třetí světové válce, prohlásil v úterý bývalý americký prezident Donald Trump. nst Přečíst článek

Válka na Ukrajině loni připravila světovou ekonomiku o 1,6 bilionu dolarů. Letos to bude o něco méně Money Válka na Ukrajině v loňském roce stála světovou ekonomiku více než 1,6 bilionu dolarů (35,6 bilionu korun), píše list Rheinische Post s odvoláním na studii německého hospodářského institutu IW. Válka na Ukrajině vedla k výraznému růstu cen energie a potravin i k výpadkům v dodavatelských řetězcích. ČTK Přečíst článek