Udržitelné podnikání začíná být samozřejmostí a povinností, podporují ho i pojišťovny

Udržitelnost hraje čím dál větší roli v řadě oblastí. Přístup malých a středních podniků i velkých korporací přitom není žádnou výjimkou. Stupeň udržitelnosti začíná být důležitým faktorem nejen pro potenciální zákazníky nebo zaměstnance firem, ale také pro mnohé instituce. „Jako zodpovědný pojistitel hledáme cesty, jak vycházet vstříc klientům, kteří aktivně řeší rizika spojená s klimatickou změnou, mobilitou nebo třeba obnovitelnými zdroji,“ upřesňuje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Udržitelnost jako legislativní povinnost

Udržitelnost je velkým tématem napříč všemi společnostmi a obory. Postupně vznikají odborné „ratingy“, které hodnotí aktivity jednotlivých firem. Kromě toho existuje i řada soutěží a projektů, které mají za cíl „zelené firmy“ různými způsoby podporovat. Udržitelnost už ale není jen konkurenční výhodou a vlastní odpovědností firem. V souvislosti s evropskou směrnicí Corporate Social Responsibility Directive (CSRD), která nabyla účinnosti letos v lednu, brzy začnou platit pravidla pro nefinanční reportování ESG, teda aktivit v environmentální, sociální a governance oblasti. Tato data budou nově zcela transparentní a současně podložená, což by mělo zabránit takzvanému greenwashingu, tedy situaci, kdy firmy komunikují zavádějící nebo nerelevantní informace týkající se udržitelných a společensky odpovědných aktivit.

Členské státy Evropské unie by měly jednotlivé povinnosti implementovat do svých právních předpisů do 18 měsíců. Největší subjekty, jako jsou pojišťovny, banky a další, na burze obchodovatelné společnosti s více než 500 zaměstnanci, kterých se týká už stávající směrnice NRFD, budou nadále pokračovat ve svém reportování. S reportem za rok 2025 se pak připojí podniky s více než 250 zaměstnanci a čistým obratem přesahujícím 40 milionů eur nebo aktivy v hodnotě alespoň 20 milionů eur. V další vlně budou následovat malé a střední podniky obchodovatelné na burze.

O udržitelné firmy se začíná zajímat i největší česká pojišťovna

Řada firem ovšem v udržitelnosti vidí velkou příležitost a těmito aktivitami se zabývá dříve, než pro ně nová pravidla začnou platit. Toho si všimla mimo jiné i Generali Česká pojišťovna a snaží se takové kroky podpořit.

„Dnes nabízíme pojistnou ochranu pro všechny způsoby výroby obnovitelné energie. Jako jedna z mála pojišťoven dokážeme pojistit celé spektrum zdrojů včetně větrných a vodních elektráren nebo zemědělských a komunálních bioplynových stanic. Stejně tak pak poskytujeme podpůrné poradenství pro firmy, které se rozhodnou instalovat střešní fotovoltaické elektrárny. V neposlední řadě bych určitě zmínil slevy na pojistném u pojištění zelených střech a fasád,“ jmenuje mluvčí Jan Marek a dodává, že další podobné produkty jsou v řešení a měly by se už brzy objevit v portfoliu.

„Od roku 2021 je pak součástí aktivit, kterými Generali Česká pojišťovna aktivně přispívá v oblasti udržitelnosti, také soutěž SME EnterPRIZE. Ta spočívá ve vyhledávání, oceňování a zviditelňování firem, které se rozhodly podnikat udržitelně a jejich chování má pozitivní dopad na životní prostředí,“ doplňuje Marek. Jak ukazují výsledky předchozích ročníků, v Česku je celá řada subjektů, které jsou v této otázce velmi daleko a udržitelnost se stala přirozenou součástí jejich podnikání.

Mezi letošní oceněné projekty patří mimo jiné výrobce bylinných čajů Sonnentor, Biopekárna Zemanka, která se zabývá cirkulárním potravinářstvím a zpracováním bioodpadu, nebo rodinný podnik Progres Ekotech specializující se na výrobu briket z hutních a slévárenských odpadů. „Aktuálně připravujeme další ročník, do kterého se už tradičně mohou hlásit start-upy, živnostníci, mikro, malé a střední podniky s méně než 250 zaměstnanci,“ uzavírá Marek.

Autor: Klára Sudová