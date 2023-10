Dalibor Martínek: Jsme národem dotačních vychcánků. Komu nechá vláda cucnout z prsu dotací?

Na kopci nad Božím Darem, vesnicí v Krušných horách o pár set obyvatelích, stojí bizarní stavba. Deset metrů vysoká, těžko říct, jak to pojmenovat, prostě jakýsi hranol, který se tváří jako vyhlídka nad okolním krajem. Jmenuje se Boží vyhlídka. Trošku nadnesený název. Vyhlížet se z něj dá do kraje asi tak stejně, jako z přilehlých kopců. Kolik tato stavba stála peněz? To tabulka na stěně stavby neuvádí. Nicméně sděluje, že jde o stavbu placenou z evropských fondů. Odhadem laika jde o stavbu za nějakých deset milionů korun, možná se pletu. Čtyři kamery, které dohlížejí nad nedotknutelností novotvaru, mají asi nižší hodnotu.

Reklama

Podobných nesmyslných útvarů je v Česku nespočet. Nechce se mi počítat, kolik kilometrů cyklostezek bylo v minulých dvaceti letech v Česku vybudováno za peníze někoho jiného. Bylo to mnoho.

Každá malá obec využila nějaký dotační program, aby postavila odnikud nikam tři kilometry cyklostezky. Vždy mě napadá otázka, proč tuto cestu vesničané nepostavili ze svého obecního rozpočtu, když po ní tolik toužili. Proč to musejí stavět za peníze Holanďanů či Němců, kterým je do českých cyklostezek houbelec?

Za evropské peníze se v Česku stavěly hotely, cyklostezky, rozhledny a různá další bizarní zařízení. Čechům dotační systém Evropské unie velmi chutná. Na jeho základě vzniklo mnoho dotačních milionářů, někteří legálně, jiní nelegálně. Jen na promile z nich dosáhlo oko veřejné kontroly. Jsme národem dotačních vychcánků.

Dalibor Martínek: Jaký je vlastně český zájem? Dálnice, vzdělanost? Jediným patrným jsou důchody Názory O jakémsi českém zájmu v rámci Evropské unie mluví politici rádi, napříč stranami. Jaký vlastně ten zájem? Dálnice, vzdělanost? Jediným viditelným jsou důchody, míní komentátor Newstreamu Dalibor Martínek. Dalibor Martínek Přečíst článek

Když je nějaká dotace, nevadí nám stát ve frontě. V té stejné frontě, na kterou jsme za minulého režimu tolik nadávali. Považovali jsme fronty za hanbu socialistického režimu. Možná částečně i kvůli frontám padl minulý režim. Čekat v davu na banány, fuj tajgl.

Ale nyní, když jde o dotace, nám fronty nesmrdí. Stát na dotace? To bych nebyl správný hospodář, kdybych o dotaci neusiloval, rezonuje myslí Čechů. Vždyť přeci jde o peníze padající ze stromu. Kdybych je nevyužil, vezme si je někdo jiný.

Když nový ministr životního prostředí Roman Hladík začal rozdávat čtyřicet miliard korun cizích peněz na renovace rodinných domů, všichni natáhli ruku. Nikomu nepřijde podivné, rekonstruovat vlastní dům „po babičce“ za cizí peníze. Web je plný nabídek českých podnikatelů, kteří nabízejí „nejlepší řešení“ a pomoc s dotačním formulářem.

Dalibor Martínek: Levná práce končí. Blíží se smršť propouštění Názory V Česku je podle oficiálních dat statistického úřadu asi čtvrt milionu nezaměstnaných. Je to nízké číslo, podle údajů Eurostatu je to 2,7 procenta populace, druhé nejnižší číslo v rámci Evropské unie. Méně nezaměstnaných už je podle těchto dat jen na Maltě, 2,5 procenta. Prostě to vypadá, že v Česku všichni makají. Ne na dlouho. Situace se brzo změní. Nezaměstnanost v ČR po letech poroste, míní komentátor newstream.cz Dalibor Martínek. Dalibor Martínek Přečíst článek

O to zvláštněji působí nedávné prohlášení ministra zemědělství Marka Výborného, že dotace na investice pro některé zemědělské podniky prostě nebudou, protože nejsou peníze. Ať se prý zemědělské firmy, které jsou v zisku, postarají o své investice samy. To je trochu Ufo z pozice ministra, který má mít na starost rozvoj českého zemědělství. A ještě k tomu je to lidovec, zástupce skupiny, která vždy protlačovala co nejvíce peněz pro sedláky.

Co se stalo tak zvláštního, že ještě před pár dny mohl kdokoliv čerpat evropské dotace na cokoliv, a vlastně pořád může, zatímco lidovecký ministr prohlásí, že na investice do zemědělství nejsou peníze? Je to jednoduché. Vláda neví, jak snížit schodek veřejných financí, a bojí se, že kvůli obrovské sekyře prohraje za dva roky volby. Takže na jedné straně rozdává peníze „bohatým“ majitelům nemovitostí. A ještě je problematický brněnský ministr Hladík schopen argumentovat, že lidé s vlastním domem nejsou bohatí.

Na druhé straně řekne ministr zemědělství sedlákům, že nemá peníze na podporu investic. Nechci lobovat za sedláky. Ti mají na různých dotací peněz dost. Český sedlák jezdí v BMW. Ale říct, že nejsou peníze na investice v zemědělství, a vedle toho je rozdávat na kdejakou ptákovinu, to chce skutečně silný marketing, který takové nehoráznosti pokryje.