Lukáš Kovanda: Státní monopol ke konsolidaci rozpočtu nepovede

Veřejné rozpočty naší země si zaslouží změnu aktuálního trendu, kdy jsou příjmy a výdaje v zjevné dysbalanci. Vládou připravený soubor několika desítek zákonů, přezdívaný jako konsolidační balíček, byl představen právě coby řešení popsaného stavu. Balíček, stále ještě projednávaný Sněmovnou, přináší relevantní opatření mířící ke snížení veřejných výdajů, ať již jde o náklady na provoz státu, nebo objem přerozdělovaných dotací. Přiznejme si, že takový přístup česká ekonomika potřebuje a věřme, že i v dalších balíčcích, o kterých se mluví, najdou politici odvahu předkládat návrhy postavené na této logice, tvrdí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Nicméně, materiálu je i co vytknout. Zhruba třetina konsolidačního balíčku obsahuje opatření spojená se zvyšováním daní a omezováním daňových zvýhodnění. Tyto změny se míjí s filozofií štíhlého státu a nejsou vstřícná ani vůči občanům, tedy daňovým poplatníkům. Jako jeden z příkladů opatření, které neodpovídá zeštíhlování rozpočtu, je ambice přenést vymáhání justičních pohledávek výlučně na Celní správu. V současné době jsou tyto pohledávky, tedy mimo jiné náklady na soudní řízení, znalečné atp., vymáhány trojím způsobem. Samotnými soudy, předáním soudním exekutorům, případně Celní správě.

Aktuálně vymáhají přibližně dvě třetiny českých soudů pohledávky s pomocí soudních exekutorů. Důvodem může být, že jejich úspěšnost při vymáhání je vyšší než v případě Celní správy. Dodejme, že postup pro vymáhání pohledávek je zákony jasně definován a každá vymáhající entita se těchto pravidel musí striktně držet, nemůže k činnosti přistupovat „jinak“ a po svém.

Nyní tedy platí, že soudy (de facto věřitelé) mají při vymáhání pohledávek možnost volby a mohou si vybrat, zda a kterou entitu vymáháním pověří. Změna by znamenala zavedení monopolu Celní správy, kdy si stát vymiňuje výkon činnosti pouze jedním úřadem. Ten má sice možnost sdílet svoji agendu s exekutory ve chvíli, kdy například nestíhá úkony provádět, v praxi se to ale dle mých zjištění neděje. Zdánlivá banalita by však mohla stát peníze daňového poplatníka – v případě, že bude vše vymáhat Celní správa, budou výdaje na vedení exekucí na úkor státu, resp. jeho občanů, kteří provoz úřadu platí. To je nejen nespravedlivé, ale také nebezpečné, jelikož vlastně dochází k situaci, kdy jsou chyby jedněch placeny všemi. Jde o zjevný morální hazard s principy na nichž má stát funkční společnost.

Pokud už má dojít k monopolizaci vymáhání pohledávek celníky, bylo by racionální, v rámci zachování efektivity, navázat funkční spolupráci mezi soudními exekutory a Celní správou. Tato spolupráce by pomohla Celní správě pomoci překonat skokovou legislativní změnu, ke které by došlo a na kterou instituce aktuálně není ani procesně, ani personálně připravena, jelikož vymáhání justičních pohledávek bylo činností, kterou doposud vykonávala jako jedna ze zapojených entit, nikoliv výlučně sama.

Není možné nechat stranou, že v posledních letech přibývá případů, kdy dlužníci v exekuci fakticky přestávají platit své dluhy, což je dáno rostoucí výší nezabavitelného minima. I proto je zásadní, jak bude stát komunikovat změnu regulatoriky v oblasti vymáhání dluhů a jakou informaci v této souvislosti celé společnosti vyšle.

Pokud chce stát konsolidovat veřejné finance, musí být otevřený vůči řešením, která jsou efektivní, založená na konkurenci a sdílení nejlepšího know-how. Zapouzdření státních složek do sebe nepřinese ani efektivnost výkonu, ani úsporu. A výsledkem bude poskytovaní zdaleka ne optimálních služeb na veřejný účet. To si však nyní nemůžeme dovolit.

