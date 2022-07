Burza se propadla na nejslabší úroveň od loňského července. Do červených čísel ji táhne hlavně ČEZ

Pražská burza se propadla na nejslabší úroveň za téměř jeden rok. Index PX klesl o 2,70 procenta na 1217,91 bodu. Nižší byl naposledy 30. července 2021. Dolů burzu táhly hlavně akcie energetické firmy ČEZ, které odepsaly skoro devět procent. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Reklama

Akcie ČEZ zlevnily o 8,75 procenta na 970 korun, což je nejnižší cena od začátku letošního dubna. „ČEZ byl celý týden pod prodejním tlakem kvůli informacím o návrhu na zavedení tzv. sektorové daně pro energetické společnosti či banky,“ sdělil analytik J&T Banky Milan Vaníček. „Nutné je však poznamenat, že se rovněž začal v průběhu týdne obchodovat bez nároku na hrubou dividendu 48 korun na akcii,“ doplnil.

V červených číslech skončila při dnešním obchodování většina hlavních emisí pražské burzy. Propad v řádu jednotek procenta zaznamenaly kromě cenných papírů ČEZ také akcie zbrojovky Colt CZ a Komerční banky. Akcie Coltu odepsaly 5,01 procenta na 550 korun a akcie Komerční banky 3,85 procenta na 637 korun.

Posílení dosáhly jen tři z deseti hlavních emisí burzy. Nejvýrazněji si polepšily cenné papíry pojišťovací skupiny VIG, a to o 1,68 procenta na 545 korun. Zdražily také akcie firmy Photon Energy, která se zabývá stavbou solárních elektráren, o 0,39 procenta na 52 korun a akcie výrobce nápojů Kofola ČS o 0,34 procenta na 294 korun.

Stát si prosadil svou. ČEZ vyplatí vyšší dividendu Zprávy z firem Valná hromada energetického gigantu ČEZ se opět protahuje na dlouhé hodiny. Významným rozhodnutím se stala výplata dividendy ve výši 48 korun na akcii. Politické strany si pak prosadili do dozorčí rady pětici nových zůstupců, mezi nimiž nakonec chybí influencer Radovan Vávra. ČTK Přečíst článek

Česká měna mírně oslabila vůči euru a ztrácela také k dolaru. Koruna si k 17:00 pohoršila k euru o dva haléře na 24,73 koruny za euro a k dolaru o 14 haléřů na 23,82 koruny za dolar. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Reklama

Čtvrtý ztrátový týden

Akcie na pražské burze během týdne výrazně oslabily. Index PX klesl o 5,5 procenta na 1217,9 bodu. Největší růst zaznamenaly opět akcie Pilulka Lékárny, které přidaly 18 procent na 1180 korun. Nejvýraznější pokles naopak postihl cenné papíry skupiny ČEZ. V předchozím týdnu akcie na pražské burze klesly o 0,2 procenta.

„Index PX tak zaznamenal tak čtvrtý ztrátový týden v řadě a pohybuje se na nejnižších hodnotách od začátku loňského srpna. Jeho hodnota je tedy níže než krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu,“ uvedl analytik Wood & Company Vojtěch Boháč.

Index táhly dolů hlavně akcie energetické společnosti ČEZ, Komerční banky a Erste. ČEZ výrazně propadl v pondělí, kdy ztratil 10,91 procenta poté, co se objevily zprávy o návrhu zdanění energetických společností. V dalších dvou dnech sice tento propad částečně umazal, ale poté znovu oslaboval, v pátek zčásti technicky, protože se poprvé obchodoval bez nároku na dividendu 48 korun. Celkem během týdne akcie skupiny ČEZ zlevnily o 17,31 procenta na 970 korun.

Finančníci z J&T vstupují do Monety. Od Petrus Advisers koupili 10procentní podíl Money Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments se stává akcionářem Moneta Money Bank. Oznámil také, že bude žádat ČNB o souhlas s nabytím kvalifikované účasti. vku Přečíst článek

Smíšený vývoj bank

Banky se v týdnu vyvíjely smíšeně. Erste a Komerční banka poměrně výrazně oslabovaly. Erste celkem o 8,12 procenta na 592,80 koruny, Komerční banka o 7,68 procenta na 637 korun. Moneta naopak posílila. Cena jejích akcií vzrostla o 8,41 procenta na 85,10 koruny.

Příští týden hned v pondělí ovlivní státní svátek v USA, což bude na trhu znát sníženou aktivitou. Domácí trh bude zavřen v úterý a ve středu rovněž z důvodu státních svátků. Trh bude nadále sledovat průběžná makroekonomická data s přelivem do odhadů budoucího vývoje ekonomiky a monetární politiky.

„Výraznějších impulsů bychom se ale dočkat neměli. Absence výraznější faktorů ponechá investory ve stávajícím módu, který je přinejmenším obezřetný vůči rizikovým aktivům,“ upozornil analytik J&T Banky Milan Vaníček.