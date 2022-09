Týden tradera: Globální akciové trhy se zazelenaly

„Holubičí“ náznaky amerických centrálních bankéřů zazelenaly v uplynulém týdnu globální akciové trhy. Index S&P 500 se tedy vrátil nad 4000 bodů. Burzy se zjevně také oklepaly s rozhodnutí ECB rekordně zvýšit úrokové sazby o 75 bazických bodů na jednom zasedání. Banka tímto krokem sáhla k největšímu růstu sazeb za celou historii měnové unie. A jaké události měly největší dopad na trhy v minulém týdnu?

Rozhodnutí o sazbách Fedu bude ovlivněno zejména inflačními čísly za srpen, které budou zveřejněny v příštím týdnu (13.9). Vedení centrální banky včele s J. Powellem by na svém zasedání 20-21. září mohlo rozhodovat o růstu sazeb mezi 50 až 75 bazickými body. Trhy si to vyložily tak, že by mohlo být na stole mírnější zvýšení sazeb (50 bazických bodů). Odrazily se tak od několika týdenních minim. Trh pohledem úrokových swapů nyní pracuje se scénářem růstu amerických sazeb až k 4 procentům.

ECB ve čtvrtek zvýšila dle očekávání analytiků sazby o 75 bazických bodů. Toto měnové rozhodnutí bylo největším zvýšení sazeb od vzniku Eurozóny na začátku tisíciletí. Očekávání trhu jsou nyní nastavena, že by banka měla na svých nadcházejících zasedáních pokračovat v utahovaní měnové politiky a dosáhnout klíčové sazby na úrovni 2,25 – 2,5 procenta v příštím roce. Cílem banky je bojovat proti rekordní inflaci v eurozóně, kdy např. Estonsko letos registrovalo meziroční růst cen o více než 20 procent. Myšlenka některých politiků, že rychle přijetí Eura by pomohlo ČR z inflačních obtíží je tedy naprosto scestná. Průměrná inflace by v eurozóně letos měla dosáhnout 8,1 procenta, postupně klesat a v roce 2024 dosáhnout 2,1 procenta, což je zhruba na úrovni cíle ECB. Banka na svém zasedání musela vážit pokles ekonomického růstu taženého zejména krizí na energetických trzích a hrozby trvale vyšších inflační očekávaní. Rozhodla se vybrat si cenovou stabilitu, za což jí patří uznání v této těžké době. V podpoře předlužených zemí bude banka nadále intervenovat formou reinvestic z programu PEPP (pandemic emergency purchase program) otázkou zůstává, zda bude tato aktivita banky na trzích stačit, aby se znovu nerozjely obavy investorů z dluhové krize.

Americká technologická společnost Apple představila řadu nových modelů telefonů iPhone 14 a trojici nových hodinek Apple Watch. Zásadní úpravy zveřejněny nebyly. Mezi inovace, které byly oznámeny patří aplikace FindMy ke sdílení své polohy prostřednictvím satelitu. Telefony iPhone jsou klíčovým zdrojem příjmů firmy Apple. V posledním fiskálním roce měly na tržbách podíl 52,4 procenta. Akcie reagovaly na uvedení nových strojů růstem. Z pohledu ocenění vstupuje firma ve slušné kondici do 4. čtvrtletí, které je z důvodu vánočních svátků pro ni nejdůležitějším obdobím, akcie by mohly dále posilovat.

První loď s nákladem zkapalněného zemního plynu (LNG) připlula do nového terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven. Jedná se o první úspěšný krok vlády P. Fialy v rámci snahy ČR snížit závislost na ruském plynu. Kapacita terminálu by měla pokrýt až jednu třetinu roční spotřeby plynu v ČR. Obnovy se pak mají dočkat hovory s Polskem o spolupráci na plynovodu Stork II. V boji proti energetické krizi vláda počítá s vlastním řešením a stanovením tzv. cenového stropu na elektřinu, který by měl být zhruba na úrovni 200 eur za megawatthodinu. V pátek se přitom klíčový kontrakt na dodávku elektřiny pohyboval na více než 500 eur za megawatthodinu. Ceny zůstávají vysoké po oznámení Ruské federace, že dodávky nebudou zahájeny, pokud nedojde k zrušení sankcí uvalených na Rusko za vpád na Ukrajinu. Troufám se tvrdit, že nadcházející měsíce by mohly přinést určité zlepšení situace, když zásobníky plynu jsou již dostatečně plné a Ruská federace začala připouštět určité obnovení hovorů s Ukrajinou ohledně ukončení konfliktu.

Akcie bankovních titulů byly v posledních týdnech pod tlakem kvůli uvalení tzv. windfall tax a v plynulém týdnu se dostavila určitá úleva, když investoři si spočítali, že éra vyšších sazeb může pozitivně dopadnout na hospodaření bank a převážit vyšší daně. Akcie Erste Bank a Komerční banky tak připsaly více než 10 procentními zisky.