Trumpova cla vůči Kanadě, Číně a Mexiku začala platit. Země zareagovaly svými cly

Spojené státy zavedly cla ve výši 25 procent na dovoz z Kanady a Mexika a zároveň o deset procent zvýšily cla Číně. Oznámil to Bílý dům, podle něhož minutu po půlnoci místního času (6:01 středoevropského času) vstoupil v platnost plán prezidenta Donalda Trumpa. Čína v reakci oznámila, že od 10. března zavádí odvetná cla v rozmezí 10 až 15 procent na některé americké produkty. Kanadský premiér Justin Trudeau o několik hodin dříve uvedl, že jeho země ode dneška zatíží 25 procenty dovoz z USA v hodnotě 155 miliard kanadských dolarů (téměř 2,6 bilionu korun).

Trump cla vůči Kanadě a Mexiku zdůvodnil tím, že do USA z těchto zemí stále proudí drogy, zejména syntetický opioid fentanyl. Původně chtěl dovozní poplatky zavést již od února, o měsíc je však odložil s tím, že obě sousední země mají šanci učinit kroky proti pašování drogy a pro ochranu hranic.

„Kanada nenechá toto neospravedlněné rozhodnutí bez odpovědi,“ uvedl Trudeau v prohlášení. V první fázi podle premiéra Ottawa zavede dovozní poplatky na zboží v hodnotě 30 miliard kanadských dolarů, za tři týdny pak na zbývajících 125 miliard. Opatření budou platit tak dlouho, jako ta americká, dodal premiér.

Čínské úřady podle agentury Reuters oznámily, že země za týden začne uplatňovat cla 15 procent například na drůbeží maso, pšenici či kukuřici z USA, 10 procent pak třeba na sóju a další produkty.

