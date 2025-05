Neuvolním žádné granty, dokud se nepodřídíte, vzkázal Trump Harvardu

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa neuvolní žádné federální granty pro Harvardovu univerzitu, dokud se škola nepodřídí sérii vládních požadavků. Podle agentur AP a Reuters to sdělil činitel ministerstva školství. Vláda tím dále vyostřila spor, v jehož rámci už zmrazila univerzitě část grantů s odůvodněním, že šíří aktivismus a selhává v boji proti antisemitismu.

Úřady již v polovině dubna zmrazily prestižní vzdělávací instituci dosud nevyplacené granty v celkové výši 2,3 miliardy dolarů (51 miliard korun). Nyní ministerstvo oznámilo, že univerzita nedostane žádné nové peníze. To se týká grantů na výzkum, nikoli podpory, kterou dostávají studenti v rámci federálních stipendií, která jim pomáhají pokrýt náklady na drahé studium.

Fondy budou univerzitě odepřeny až do doby, kdy „ukáže odpovědné vedení“, sdělil zmíněný zdroj.

Mezi požadavky Trumpovy administrativy patří například důsledné potírání antisemitismu či ukončení programů na podporu rozmanitosti. Univerzita se jim odmítá podřídit a tvrdí, že vláda nepřípustně politicky zasahuje do akademických svobod. Škola kvůli nevyplacení zmíněných grantů vládu zažalovala s argumentem, že se snaží využít finance jako páku k získání kontroly nad rozhodováním na Harvardu.

Harvardova univerzita je o 140 let starší než Spojené státy, její nadační jmění je vyšší než hrubý domácí produkt téměř 100 zemí a vzdělávalo se na ní osm amerických prezidentů, napsal deník The New York Times.

Trump ovšem vedle Harvardu ohrozil i rozpočty řady dalších prestižních univerzit s tím, že podle něj tolerují antisemitismus na svých kampusech v souvislosti s propalestinskými protesty, které na nich vypukly minulý rok.

Trumpova vláda rovněž odebrala víza stovkám zahraničních studentů a některé zadržuje v detenčních zařízeních pro migranty kvůli tomu, že vyjádřili podporu Palestině nebo se zúčastnili protestů proti ofenzivě Izraele v Pásmu Gazy.

Administrativa se na univerzity zaměřila i kvůli dalším otázkám, jako jsou práva transgenderových osob a programy rozmanitosti, rovnosti a začleňování, a pohrozila, že kvůli nim zastaví federální financování. Stovka univerzit za to v otevřeném dopise Trumpův tým kritizovala a označila jeho tlak za politické vměšování.