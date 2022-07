Čínští komunisté mají problém. Kvůli pandemii ekonomika nešlape a lid se bouří

Čína pokračuje v politice tvrdých restrikcí proti šíření covidu, a tak v uplynulých měsících hned několikrát uzavřela celá města včetně Šanghaje. Důsledek? Zabrždění růstu ekonomiky navzdory tomu, že se Číně daří nakupovat levnou ruskou ropu. Problémy již pociťují obyčejní Číňané, kteří začínají tlačit na centrální vládu.

Čínská ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla oproti třem předchozím měsícům o 2,6 procenta, více než se čekalo. V meziročním srovnání se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil pouze o 0,4 procenta, což je méně, než čekali analytici a zároveň nejslabší čtvrtletní růst od začátku koronavirové pandemie. Vyplývá to z údajů, které podle agentury Reuters zveřejnil čínský statistický úřad.

Očekávalo se, že čínská ekonomika klesne oproti prvnímu kvartálu o 1,5 procenta. V meziročním srovnání analytici Reuters odhadovali růst o procento, i to by ale bylo výrazné zpomalení oproti růstu o 4,8 procenta v prvním kvartálu. Za první pololetí přidal HDP 2,5 procenta. Vláda zvyšuje pobídky pro ekonomiku. Analytici ale říkají, že oficiálního cíle letošního růstu o zhruba 5,5 procenta bude těžké dosáhnout, aniž by se zrušila přísná vládní strategie nulového covidu.

Na vině slabých čísel byla přísná opatření, která Čína zavedla v zájmu omezení šíření nemoci covid-19. Ta otřásla průmyslovou výrobou a spotřebitelskými výdaji.

Proti covidu nekompromisně

Úplná nebo částečná uzávěra byla v březnu a v dubnu zavedena ve velkých městech po celé zemi, včetně obchodního centra Šanghaje. Zatímco mnoho z těchto omezení Čína od té doby zrušila a červnová data nabídla známky zlepšení, analytici neočekávají rychlé oživení ekonomiky.

Čína se drží své striktní proticovidové politiky, která jí velí zavádět uzávěry při jakémkoli výskytu nákazy za situace, kdy se objevují stále nová ohniska. Uvalení nových omezení v některých městech a příchod vysoce nakažlivé varianty BA.5 zvýšily obavy podniků a spotřebitelů z dlouhého období nejistoty.

Lidé začínají mít problém

„Střední třída dopady pociťuje stále více, například stagnujícími příjmy nebo poklesem cen nemovitostí. To zvyšuje politický tlak na vládu, aby nacházela řešení,“ citovala agentura DPA analytika Maxe Zengleina z Institutu pro čínská studia Mercics v Berlíně.

A problémy se ukazují již v běžném životě. Několik menších bank zmrazilo lidem konta v hodnotě milionů dolarů, což ohrozilo živobytí stovek tisíc lidí. Ve městě Čchang-ša, které je střediskem provincie Chu-nan, lidé proti tomu protestovali marně dva měsíce. V neděli přišlo k tamní bance 1000 klientů z různých částí Číny a uspořádali tam dosud největší protestní akci. Dostavili se s dětmi i starými členy domácností už brzy ráno a volali hesla jako „Vraťte mi mé úspory“.

Na místo se dostavily stovky policistů v uniformách i v civilu a dav obklopily. Lidé na ně pokřikovali, že jsou gangsteři. Po mnohahodinovém vyčkávání policisté nečekaně vtrhli do davu shromážděném na schodech do banky a začali přítomné rozhánět a stahovat ze schodů.

