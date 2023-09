Čína se snaží nakopnout ekonomiku. Umožní bankám držet v rezervách méně deviz

Čína se snaží více podpořit svou ekonomiku, jejíž oživení po pandemii je pořád slabé. Mezi investory totiž převládají obavy o další vývoj hospodářství. Čínská centrální banka (PBOC) proto letos poprvé snížila objem devizových vkladů, které musejí banky držet v rezervách. Rozhodnutí přišlo krátce poté, co úřady oznámily nové stimuly pro sektor nemovitostí a představily plány na rozšíření daňových úlev pro rodiny s dětmi, uvedla agentura Bloomberg.

Reklama

Oznámené kroky jsou nejnovějším úsilím o posílení důvěry v druhou největší ekonomiku světa, která slábne pod tíhou přetrvávající krize na trhu s bydlením, zhoršující se globální poptávky a rostoucí nezaměstnanosti. Úřady zatím přistoupily k postupnému zavádění cílených opatření a vyhnuly se velkým stimulačním krokům zavedeným v době globální finanční krize v roce 2008. Obávají se teď zvýšení úrovně zadlužení.

Centrální banka snížila podíl vkladů v devizových rezervách, které musejí finanční instituce držet, na čtyři procenta z dosavadních šesti.Tento krok zvyšuje objem zahraničních měn dostupných na místním trhu, čímž se nákup jüanů stává pro obchodníky relativně atraktivnějším.

Další rána pro čínský realitní trh. Developer Country Garden vykázal rekordní ztrátu Reality Jeden z největších čínských developerů, společnost Coutry Garden, vykázal za první pololetí rekordní ztrátu 6,7 miliardy dolarů, zhruba 148,3 miliardy korun. ČTK Přečíst článek

Čínský jüan v srpnu klesl vůči dolaru na nejnižší hodnotu od roku 2007. Ani překvapivé snížení úrokových sazeb nedokázalo zlepšit chmurnou náladu investorů způsobenou pokračujícím slabým výkonem ekonomiky. V letošním roce už jüan klesl zhruba o pět procent a spolu s japonským jenem a malajsijským ringgitem patří k asijským měnám s nejhorším výkonem.

Centrální banka zvýšila podporu měny prostřednictvím řady nástrojů, jako je stanovení silnější denní referenční sazby, než se očekávalo, nebo podněcování státních bank k prodeji dolarů, a také zpřísněním likvidity u takzvaného offshore jüanu, se kterým se může volně obchodovat v zahraničí.

Čínský výsměch ekologii. Země staví uhelné elektrárny o výkonu, který by uspokojil poptávku Německa Zprávy z firem Čína má v současnosti schválené k výstavbě nebo ve výstavbě uhelné elektrárny o výkonu 243 gigawattů. To by stačilo pro uspokojení poptávky Německa. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na údaje Centra pro výzkum energie a čistého ovzduší (CREA) a Global Energy Monitor (GEM). ČTK Přečíst článek

Aby zvýšily poptávku v sektoru nemovitostí, umožnily úřady největším městům snížit akontaci pro kupce domů, a podpořily úvěrové ústavy, aby snížily sazby u stávajících hypoték, což by mohlo povzbudit výdaje domácností. Ukončení dvouletého propadu na trhu s bydlením je důležité pro oživení růstu, protože tento sektor a související odvětví tvoří přibližně pětinu ekonomiky.

V oblasti daní Čína ve čtvrtek představila kroky ke zvýšení odpočtu daně z příjmu fyzických osob. Odpočty se týkají péče o děti a vzdělávání dětí. Tyto kroky mají pomoci řešit měnící se demografickou situaci v zemi a podpořit spotřebu domácností.