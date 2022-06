Protiváha čínské Hedvábné stezce. Země G7 investují do infrastruktury ve světě 600 miliard dolarů

Skupina velkých světových ekonomik G7 investuje v příštích pěti letech do infrastruktury ve světě 600 miliard dolarů. Na summitu G7 v bavorském alpském zámku Elmau to oznámil americký prezident Joe Biden. Program nazvaný Partnerství pro světovou infrastrukturu a investice (PGII) je vnímán jako protiváha čínskému megaprojektu označovanému jako Nová hedvábná stezka.

"Spojené státy do roku 2027 mobilizují do podpory infrastruktury ve světě 200 miliard dolarů," řekl Biden. "Země G7 pak společně vyčlení do roku 2027 celkem 600 miliard dolarů," řekl. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová poznamenala, že Evropa do projektu vloží polovinu částky.

Investice do infrastruktury jsou podle Bidena klíčové, neboť moderní technologie vzdálenosti ve světě zmenšily a svět úzce propojily. "Budeme podporovat rozvojové a rozvíjející se země," řekl Biden.

Investice podle Bidena nelze vnímat jako akt dobročinnosti bohatých zemí vůči chudším, neboť z nich budou mít užitek všichni. Německý kancléř Olaf Scholz řekl, že PGII je dalším příkladem jednoty a odhodlanosti zemí G7.

Biden uvedl, že Spojené státy podpoří mimo jiné solární projekt ve čtyřech angolských regionech o objemu dvou miliard dolarů, což zemi pomůže splnit její klimatické závazky. Další peníze získají například Pasteurův institut v Dakaru pro zařízení na výrobu vakcín, telekomunikační propojení podmořskými kabely mezi jihovýchodní Asií a západní Evropou přes Afriku či studie pro možné první umístění malého modulárního reaktoru v Rumunsku.

Italský premiér Mario Draghi v prohlášení zdůraznil, že v krátkodobém horizontu je s ohledem na současnou situaci nutné investovat do plynové infrastruktury ve světě. Zároveň uvedl, že v budoucnu by mělo být možné tato zařízení využívat pro dopravu vodíku, který Evropská unie považuje za budoucí zdroj čisté energie.

Projekt Nové hedvábné stezky, který se oficiálně nazývá Iniciativa Pásu a cesty, Čína zahájila v roce 2013. Cílem je posílit vzájemný obchod a zvýšit investice i vliv ve většině asijských zemí, ale i na dalších kontinentech. Řada evropských zemí a Spojené státy projekt vnímají jako nezdravé posilování vlivu čínského totalitního režimu a chtějí jej vyvážit.

