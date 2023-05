Svět kryptoměn volá po vlastní regulaci. Bez ní další investoři nepřijdou

Firmy z odvětví kryptoměn volají po jednotné globální regulaci, která by nahradila dosavadní přístup. Ten je podle nich nepromyšlený a podobá se spíš nahodilému hašení požárů. Někteří ze zástupců těchto firem to řekli na konferenci, kterou v Londýně pořádal list Financial Times.

Největší kryptoměnová burza Binance si například stěžovala, že přístup amerických regulačních úřadů z poslední doby jí velmi komplikuje situaci. Podnikat ve Spojených státech v tomto oboru je za současných podmínek podle ní velmi obtížné. Podle dalších účastníků je shoda nad pravidly důležitá i proto, aby do odvětví přišli zavedení investoři a vytvořili vyspělejší trh.

Evropská unie dokončila první komplexní pravidla pro trhy s kryptoaktivy na světě, známá jako MiCA. Další země, jako jsou Británie a Spojené státy, ale v tomto ohledu zaostávají. Kromě dodržování pravidel proti praní špinavých peněz a financování terorismu jsou firmy v odvětví kryptoměn v mnoha částech světa z velké části neregulované.

Evropa jako vzor

„Je opravdu chvályhodné, že to Evropa dokázala udělat tak rychle,” uvedla na londýnské konferenci komisařka americké Komise pro cenné papíry (SEC) Hester Peirceová. „Kdybychom vybudovali dobrý regulační režim, lidé by přišli. Myslím, že to uvidíte v případě nařízení MiCA. Tím, že v USA nemáme regulační režim, střílíme sami sebe do nohy,” dodala. Americký Kongres musí podle komisařky rozhodnout, který regulační orgán má nad kryptoměnami pravomoc.

Na odvětví kryptoměn se zaměřuje také americká komise pro obchodování s deriváty CFTC. Potřeba jasnějších pravidel je totiž po loňském krachu velké kryptoměnové burzy FTX stále naléhavější.

Vzhledem k absenci jiných právních rámců však budou pravidla EU nevyhnutelně sloužit jako mezinárodní normy, dokud nebude shoda na globálním standardu, uvedla vedoucí oddělení pro veřejné záležitosti v kryptoměnové společnosti Copper Eva Gustavssonová. „Právě teď pijeme z opravdové požární hadice regulačních návrhů, a to po celém světě,” řekla Gustavssonová. „Myslím, že by bylo nerealistické, kdyby si jakákoli firma myslela, že nebude muset poměrně rychle něco splňovat.”

Lákadlo pro institucionální investory

Klíčové jsou globální standardy a co největší harmonizace, uvedla Sarah Pritchardová, která má v britském Úřadu pro finanční etiku (FCA) na starosti dohled. Zastřešující orgán regulátorů cenných papírů IOSCO podle ní už brzy předloží návrhy globálních pravidel.

Gustavssonová z kryptoměnové firmy Copper věří, že díky shodě v regulaci vstoupí na trh s kryptoměnami více tradičních, tedy institucionálních investorů. A ti pak budou schopni trh dál rozvíjet

Ceny kryptoměn výrazně kolísají. Například nejznámější bitcoin se koncem roku 2021 dostal k 69 000 dolarům, tedy téměř 1,5 milionu korun, za kus, ale do roka byl pod 16 000 dolary. V dubnu pokořil hranici 30 000 dolarů, současné době se jeho cena pohybuje kolem 28 000 dolarů, přibližně 595 000 korunr.

