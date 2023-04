Europarlament schválil první pravidla pro kryptoměny. Piráti byli proti

Evropský parlament schválil nařízení MiCA, což jsou pravidla regulace kryptoměnových trhů. Je to první ucelenější sada předpisů pro kryptoměnové odvětví na světě. EP schválil i další opatření, která se v odvětví kryptoměn zaměřují na boj proti praní špinavých peněz. Europoslanci za Českou pirátskou stranu opatření kritizují, chtějí zachovat určitou míru anonymity.

Reklama

Převody virtuálních aktiv, jako jsou bitcoiny, dosud evropská legislativa o finančních službách nijak neupravovala. Nyní pro regulaci MiCA (Markets in Crypto-assets) hlasovalo 517 europoslanců, 38 jich bylo proti a 18 se hlasování zdrželo.

Bitcoin po roce pokořil hranici 30 tisíc dolarů. Svědčí mu otřesy a pády amerických bank Money Bitcoin pokořil hranici 30 tisíc dolarů, poprvé od června. Svědčí mu otřesy a pády bank euroamerického okruhu a související záchranné akce centrálních bank, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Schválená pravidla budou platit od poloviny příštího roku. Požadují, aby se firmy, které v unii nabízejí služby v odvětví kryptoměn, registrovaly a poskytly přesné údaje o své identitě. Pak získají licenci od regulačních orgánů EU. Pravidla už dříve schválily unijní státy.

Pravidla jako vzor pro USA

"„Díky regulaci MiCA získalo evropské odvětví kryptoaktiv regulační průhlednost, kterou země jako Spojené státy nemají,” uvedl europoslanec Stefan Berger z frakce Evropské lidové strany (PPE), který zákon předkládal. Dodal, že tak EU získá konkurenční výhodu.

„Doufám, že by se naše pravidla mohla stát vzorem pro další země,” řekla ve středu v debatě o souboru opatření eurokomisařka pro finanční služby Mairead McGuinnessová.

Soumrak dolaru? Ale kdeže. To spíš eura, plyne z dat Banky pro mezinárodní platby Money Rostoucí aktivita Číny na mezinárodní scéně, nedávná návštěva prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskvě či naopak návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Číně, zintenzivňují debatu i přeskupování geopolitických sil. Tu podtrhuje i aktuální návštěva ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Brazílii. Ta pro změnu oživuje fenomén BRICS, tedy svého času rychle se rozvíjejících ekonomik Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky, které prý mohou představovat ekonomického vyzyvatele Západu a otřást globálním postavením amerického dolaru coby rezervní měny číslo jedna. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Nespokojenost vyjádřila europoslankyně Aurore Lalucqová z levicového uskupení Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D). „Kryptoměnoví hráči budou moct začít uplatňovat základní pravidla tradičních financí,” uvedla při středečních debatách. „Je to dobré, je to lepší než nic, ale stačí to? Ne,” řekla Lalucqová. Vyjádřila také politování nad plánovanými termíny podávání žádostí a na příkladu vysvětlila, že největší platforma pro obchodování s kryptoměnami na světě, kryptoměnová burza Binance, bude schopna vyhovět požadavkům MiCA až za 18 měsíců. „Tedy za 18 měsíců, během kterých nebudou mít střadatelé žádnou ochranu,” dodala.

video Gabriel Eichler: V Kalifornii se nenadává, ale podniká. Teď ale start-upy přišly o investory Newstream TV Pád Silicon Valley Bank a propad cen akci technologických firem a kryptoměnového trhu způsobily, že ze sektoru start-upů se i v Kalifornii odlily peníze pryč, říká investor Gabriel Eichler. Přesto je tam mentalita už zhruba sto let neopakovatelně podnikatelská. tzv Přečíst článek

Nová pravidla pro kryptoměny uškodí neziskovým organizacím a whistleblowerům, varují čeští Piráti, kteří hlasovali proti nové legislativě. „Nová opatření povedou k povinné registraci či identifikaci vlastníků kryptoměn. To bude problém například pro financování disidentů, jako je ruský opozičník Alexej Navalnyj,” uvedli Piráti v tiskové zprávě.

„Piráti vidí kryptoměny spíš jako takovou digitální hotovost, a proto si nemyslíme, že by mělo být ve všech případech dohledatelné, kdo tu transakci odesílá, měla by určitě existovat určitá míra anonymity pro transakce s kryptoaktivy. A proto Piráti nemohli tuto legislativu podpořit a hlasovali jsme proti ní,” řekl europoslanec za Piráty Marcel Kolaja.