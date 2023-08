Stavební spořitelny půjčily lidem do července 20,3 miliard korun. Polovinu toho co loni

Stavební spořitelny poskytly od ledna do konce července úvěry za 20,3 miliardy korun. Je to o 52,9 procenta méně než ve stejném období loňského roku, propadá se zejména objem úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Meziročně se snížil i počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření, stejně jako cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.

Stavební spořitelny uzavřely 258 519 smluv

Počet poskytnutých úvěrů se meziročně snížil o 23,3 procenta na 26.935. Ubývá zejména úvěrů, za které lidé ručí vlastní nemovitostí. Jejich počet byl o 72 procent nižší než loni, objem se snížil o tři čtvrtiny. Naproti tomu zájem o nezajištěné úvěry zůstává na 95 procentech loňské úrovně jak co do počtu, tak do objemu.

„Pokles objemu úvěrů je tažený především zajištěnými úvěry hypotečního typu. Výše propadu v podstatě koresponduje s meziročním propadem hypotečního trhu,“ sdělil manažer produktů na bydlení Komerční banky Ondřej Šuchman. U nezajištěných úvěrů je poptávka stabilní, dodal. „U těchto typů úvěrů naopak očekáváme vzrůstající zájem, jelikož jsou nejdostupnější cestou, jak získat zdroje na investice do rekonstrukcí a opatření na snížení energetické náročnosti domácností,“ řekl.

Za loňský rok poskytly stavební spořitelny úvěry za 56,7 miliardy korun, což představovalo padesátiprocentní pokles proti hodnotám rekordního roku 2021 a návrat k dlouhodobému průměru před rokem 2020.

Stavební spořitelny za prvních sedm měsíců roku uzavřely 258 519 nových smluv o stavebním spoření, meziročně o 17,3 procenta méně. Snížila se i cílová částka, která letos činí 155,7 miliardy korun, o sedm procent méně než loni.

„Pokles vkladů v sektoru v první polovině tohoto roku způsobila především nejistota, která okolo systému stavebního spoření panovala,“ uvedl Šuchman. Vláda kvůli konsolidaci veřejných financí zvažovala úplné zrušení státní podpory pro stavební spoření. Nakonec se rozhodla maximální výši podpory snížit na polovinu ze současných 2000 korun, a to u nových i existujících smluv.

Zároveň vláda chce podpořit využívání stavebního spoření pro zajištění větší dostupnosti energeticky úsporného bydlení, což deklarovalo i memorandum mezi ministerstvy životního prostředí a financí a stavebními spořitelnami. „Po podpisu memoranda o spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem životního prostředí se situace (vkladových smluv) začíná zlepšovat. Naši klienti už jasně vědí, jakým způsobem se systém bude dál vyvíjet,“ řekl Šuchman.

Podotkl, že už nyní klienti stavebních spořitelen využívají naspořené peníze nejčastěji na rekonstrukce bydlení. „Růst cen energií již loni významně zvýšil poptávku po investicích do energeticky úsporných opatření. Lidé kombinují pro tyto investice naspořené prostředky s výhodnými úvěry stavebních spořitelen,“ uzavřel Šuchman.

