Stát si od Letiště Praha vezme dividendu 305 milionů korun

Stát si vezme dividendu z loňského zisku Letiště Praha. Společnost svému akcionáři, tedy ministerstvu financí, převede nejpozději do konce července zhruba 305 milionů korun. Odpovídá to 20 procentům loňského čistého zisku letiště. Zbývající peníze ze zisku letiště použije primárně na provozní investice, uvedla mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková.

Reklama

Společnost Letiště Praha loni vykázala čistý zisk 1,5 miliardy korun. Oproti roku 2022, kdy bylo letiště po pandemii covidu-19 dva roky ve ztrátě, byl zisk vyšší o 1,2 miliardy korun. Oproti roku 2019 je však loňský výsledek stále nižší o zhruba 1,5 miliardy korun, tehdy čistý zisk firmy činil tři miliardy korun.

Letišti tak z loňského zisku zbude zhruba 1,2 miliardy korun. „Zbývající finance Letiště Praha použije primárně na běžné provozní investice do svojí infrastruktury budov a dráhového systému,“ řekla Divíšková. Upozornila na to, že letiště veškeré své investice hradí ze svých zdrojů či externího financování. „Stejně tak to bude s financováním rozvoje terminálových kapacit, jehož objem je v aktuálních cenách stanoven ve výši 32 miliard korun,“ dodala mluvčí.

ČEZ navrhuje dividendu 52 korun na akcii. Stát by mohl žádat až dvojnásobek Názory ČEZ navrhuje dividendu za loňský rok ve výši 52 korun na akcii. Druhý nejvyšší zisk za deset let i přes mimořádnou daň a odvody stále umožňuje i podle samotného ČEZ vyplácet dividendu právě v takové výši. To by byla druhá nejvyšší úroveň dividendy rovněž za uplynulých deset let. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Výběr dividendy vychází ze současné dividendové politiky letiště, která je platná na pět let. Časově jde o období do zahájení rozsáhlých stavebních prací v rámci plánovaného rozšíření terminálových kapacit.

Návrat k výběru

V předchozích letech vzhledem ke ztrátám v hospodaření letiště během covidové pandemie stát dividendu nevybíral. V minulosti ovšem letiště odvádělo svému akcionáři v rámci dividendy stamiliony až jednotky miliard korun ročně. Například v roce 2019 šlo o 1,66 miliardy korun ze zisku roku 2018.

Philip Morris vyplatí akcionářům méně na dividendách. Tuzemský trh je pod tlakem výrobků z Polska Trhy Společnost Philip Morris ČR, která je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v zemi, vyplatí za loňský rok hrubou dividendu 1220 korun na akcii. Rozhodla o tom řádná valná hromada. ČTK Přečíst článek

Pražské letiště v současnosti připravuje výrazné rozšíření kapacit druhého terminálu. Projekt bude zahrnovat především osm nových kontaktních stání pro širokotrupá letadla, případně 16 pro úzkotrupé stroje. Součástí projektu by měla být i navazují infrastruktura. Zahájení prací letiště očekává na přelomu let 2027 a 2028, hotovo by mohlo v roce 2033.

Z Prahy se podle současného letního letového řádu létá do 170 destinací, to je o 18 více než loni. Letiště meziročně zvýšilo také frekvenci letů na více než 30 linkách. Letošní letní sezona se ale počtem destinací stále nevyrovná letnímu letovému řádu z předcovidového roku 2019, kdy letadla z Prahy mířila do 190 destinací.