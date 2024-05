ČEZ navrhuje dividendu 52 korun na akcii. Stát by mohl žádat až dvojnásobek

ČEZ navrhuje dividendu za loňský rok ve výši 52 korun na akcii. Druhý nejvyšší zisk za deset let i přes mimořádnou daň a odvody stále umožňuje i podle samotného ČEZ vyplácet dividendu právě v takové výši. To by byla druhá nejvyšší úroveň dividendy rovněž za uplynulých deset let.

Vyšší dividendu, 145 korun na akcii, vyplácel podnik jen loni. Stejnou dividendu, 52 korun na akcii, pak v roce 2021. Ve všech ostatních z uplynulých deseti let byla dividenda nižší.

Pokud by ale stát na ČEZ zatlačil, může být dividenda ještě vyšší než návrh ČEZ, tedy než 52 korun za akcii. Energetický podnik totiž disponuje z uplynulých let značným nerozděleným ziskem, v řádu stovek korun na akcii. I letos by tak dividenda mohla překračovat úroveň 100 korun na akcii. Vzhledem k tomu, že je většinovým akcionářem ČEZ, má stěžejní slovo při určování výše dividendy.

Z vyšší dividendy by ale samozřejmě těžili také menšinoví akcionáři. Pro stát ale zjevně zůstává výhodnější, aby mimořádné peníze zůstaly plně „u něj“, nikam se nerozkutálely, takže dává přednost ne zcela logickému – vzhledem k výraznému poklesu a zklidnění burzovních cen energií – letošnímu pokračování mimořádné daně před vyšší dividendou.