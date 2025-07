Letiště Praha odevzdá státu většinu loňského zisku

Stát si vezme od Letiště Praha dvě miliardy korun jako dividendu z loňského zisku letiště.

Jde zhruba o 80 procent loňského zisku, zbylých 471,4 milionu korun zůstane letišti. Rozhodlo o tom ministerstvo financí, které zastupuje stát jako hlavního akcionáře firmy. Vyplývá to z informací v Obchodním rejstříku. Dividenda pro stát je tak výrazně vyšší, než se původně předpokládalo, uvedl server e15.cz, který na rozhodnutí ministerstva upozornil.

Loni si stát od letiště vzal dividendu 305 milionů korun, což odpovídalo 20 procentům předloňského zisku letiště.

„Výše dividendy je v souladu s ekonomickou situací společnosti Letiště Praha i s jejími budoucími investičními plány,“ řekla serveru e15.cz mluvčí ministerstva financí Petra Vodstrčilová.

V předchozích letech letiště s ministerstvem financí nastavily dividendovou politiku, která sice nebyla povinná, ale počítala s ročním odvodem zhruba 20 procent ze zisku letiště. Pražské letiště totiž bude v příštích letech potřebovat peníze na plánované rozsáhlé investice. K těm největším patří zejména chystaná modernizace a rozšiřování terminálových kapacit letiště přibližně za 32 miliard korun. Cílem investic je zvýšení odbavovacích kapacit největšího tuzemského letiště, a to například rozšířením obou terminálů.

Společnost Letiště Praha loni vykázala čistý zisk přes 2,47 miliardy korun. Oproti roku 2023 tak byl čistý zisk o miliardu vyšší. Oproti předcovidovému roku 2019 byl však loňský výsledek stále nižší zhruba o půl miliardy korun, tehdy čistý zisk firmy činil tři miliardy korun.

