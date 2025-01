Letiště Praha loni přepravilo o polovinu víc nákladu. Více vytěžuje linky s pasažéry

Pražské Letiště Václava Havla za loňský rok přepravilo přibližně 65 306 tun nákladu, meziročně o 49 procent více. Největší meziroční nárůst v množství přepraveného nákladu zaznamenalo letiště v červenci. Ve srovnání s červencem 2023 činil nárůst 74 procent a letiště přepravilo 6109 tun nákladu. Vyplývá to ze statistik zveřejněných na jeho webu. Příčinou růstu je větší míra využívání letů s cestujícími k přepravě nákladu, vysvětlil mluvčí letiště Jiří Hannich.

"Celkového meziročního nárůstu v oblasti letecké nákladní dopravy bylo dosaženo, aniž by se meziročně navýšil počet standardních cargo letů. Ve vetší míře se totiž pro přepravu carga využívaly lety s cestujícími, a to zejména na dálkových tratích," uvedl Hannich a dodal, že se letišti také loni dařilo efektivněji využívat nákladní lety.

Větší vytížení linek s pasažéry

Na pasažérských linkách podle Hannicha vzrostlo množství přepraveného nákladu meziročně o 57 procent. Největší meziroční nárůsty letiště evidovalo na linkách na Tchaj-wan, do Kataru a do Jižní Koreje. "Standardními nákladními linkami letělo v loňském roce 51 procent leteckého nákladu. Na letech s cestujícími pak bylo vloni přepraveno 49 procent z celkového objemu leteckého nákladu," doplnil.

Poptávka po letecké přepravě nákladu rostla i celosvětově, ale pomaleji než v Praze, uvedl Hannich. Data Mezinárodní asociace evropských letišť (ACI Europe) podle Hannicha ukazují, že letiště v Evropě za posledních devět měsíců loňského roku vykázala průměrný meziroční růst poptávky po přepravě nákladu o 11,8 procenta. "Ve srovnatelném období jsme na našem letišti zaznamenali meziroční nárůst o 50 procent," řekl Hannich.

Podle Hannicha je ruzyňské letiště primárně pasažérským letištěm. "Poskytováním infrastruktury pro leteckou nákladní dopravu doplňujeme portfolio našich služeb," řekl. Možnost naložení nákladu na dálkové linky podle něj zvyšuje zájem dopravců linky provozovat, protože je tak jejich provoz pro ně výhodnější.

Pravidelné komerční nákladní lety na pražském letišti provozuje Qatar Airways Cargo na lince do katarského Dauhá a Turkish Cargo na lince do Istanbulu. Z Prahy podle Hannicha létají také dva kurýrní dopravci. "Jedná se o společnost UPS, která letecky přepravuje zásilky do Kolína nad Rýnem a Budapešti, a rovněž o společnost FedEx, jež zajišťuje leteckou přepravu zásilek do Paříže, Gdaňsku a Brna," dodal.

Přibudou dálkové linky, tedy i kapacity pro cargo

Letiště v příštím roce plánuje posílit růst pasažérských dálkových linek, což jim podle Hannicha umožňuje mimo jiné i rostoucí poptávka v oblasti nákladní letecké dopravy.

Letiště Václava Havla loni odbavilo 16,35 milionu cestujících. Meziročně se počet odbavených cestujících zvýšil o 18 procent, dostal se tak na 92 procent počtu odbavených cestujících v roce 2019 před pandemií covidu-19. Letos chce letiště odbavit 18,4 milionu cestujících, dosud nejvíce.