K věřitelům zkrachovalé Sberbanky míří téměř tři čtvrtě miliardy. Správkyně prodala všechny korporátní dluhopisy.

Insolvenční správkyně Sberbank CZ prodala všechny korporátní dluhopisy náležející do majetkové podstaty banky v nominální hodnotě 730 milionů korun za celkem 718,4 milionu korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Peníze pomůžou k vypořádání pohledávek věřitelů.

Reklama

Česká spořitelna dokončila nákup úvěrového portfolia Sberbank CZ. Za úvěry v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun zaplatila spořitelna 41,053 miliardy korun. Během dubna převede klienty Sberbank CZ do České spořitelny. Od května už budou splácet úvěry na nové účty.

Věřitelé, mezi nimiž je i řada měst či obcí, by se podle ní mohli dostat alespoň k části svých peněz ve druhé polovině letošního roku. Například Kraj Vysočina má ve Sberbank CZ blokovaných 2,4 miliardy korun a město Jihlava 150 milionů korun.

Vypořádání pohledávek ve druhé polovině roku

Insolvenční správkyně Sberbank CZ Jiřina Lužová věří, že bude moci přistoupit k vypořádání pohledávek věřitelů formou částečného rozvrhu ve druhé polovině letošního roku.

Garanční systém vyplatil klientům padlé Sberbank přes 25 miliard Zprávy z firem Garanční systém finančního trhu vyplatil za 12 měsíců prostřednictvím poboček Komerční banky náhradu vkladů více než 87 tisíc klientů zkrachovalé Sberbank CZ. Získali 25,362 miliardy korun, to je 98 procent celkových nároků. Největší výplata náhrad vkladů v historii českého systému pojištění vkladů pokračuje i rok po pádu Sberbank CZ. ČTK Přečíst článek

Získaná kupní cena společně s dostupnou hotovostí banky, včetně narostlých úroků, a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ bude postačovat k plnému uspokojení věřitelů v první skupině – garanční systém – i v druhé skupině – fyzické osoby a malé a střední firmy. S velkou pravděpodobností umožní také téměř stoprocentní uspokojení věřitelů ve třetí skupině, což jsou kraje, města, obce a velké společnosti.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem loňského srpna. Předtím Česká národní banka na začátku května pravomocně odebrala bance licenci a pražský městský soud ji poté poslal do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB loni 28. února. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Městský soud v Praze povolil insolvenční správkyni Sberbank CZ Jiřině Lužové prodej úvěrů banky České spořitelně na konci loňského roku.

Matka České spořitelny chce převzít aktiva i klienty Hello bank Money Rakouská Erste Group Bank AG je v pokročilé fázi jednání s BNP Paribas SA o koupi jejích spotřebitelských finančních aktiv v České republice. Dohoda by mohla být oznámena v nadcházejících týdnech. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. BNP Paribas v Česku vlastní Hello Bank!. ČTK Přečíst článek