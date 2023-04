Matka České spořitelny chce převzít aktiva i klienty Hello bank!

Rakouská Erste Group Bank AG je v pokročilé fázi jednání s BNP Paribas SA o koupi jejích spotřebitelských finančních aktiv v České republice. Dohoda by mohla být oznámena v nadcházejících týdnech. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. BNP Paribas v Česku vlastní Hello Bank!.

Hello Bank! tento týden oznámila, že v ČR postupně skončí.

Jednání podle zdrojů Bloombergu ještě neskončila a mohou se ještě zadrhnout nebo zpozdit. Mluvčí BNP Paribas a Erste Bank se ke zprávě odmítli vyjádřit. Podle zdrojů by Erste měla získat podnik s úvěry 9,9 miliardy korun a více než 20procentním podílem na trhu kreditních karet v České republice.

Případný prodej je součástí úvah BNP Paribas o budoucnosti její divize spotřebitelského financování. Firma již prodala podobnou divizi v Bulharsku a zvažuje prodej divizí také na dalších trzích, včetně Rumunska a Maďarska.

Erste je největší bankou v Rakousku a působí také v šesti zemích východní Evropy. V České republice vlastní Českou spořitelnu. Transakce s BNP Paribas by se přidala k dalším nedávným akvizicím Erste v regionu, včetně koupě úvěrového portfolia Sberbank CZ a maďarského podniku od Commerzbank.

Hello bank! působí na českém bankovním trhu od konce roku 2017. Firma tehdy po dvacetiletém působení na českém trhu pod názvem Cetelem změnila obchodní model a název, do listopadu 2017 poskytovala hlavně spotřebitelské úvěry.

