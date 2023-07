Spotřebitelská důvěra v USA je nejvyšší za téměř dva roky

Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech se v červenci vyšplhala na nejvyšší úroveň za téměř dva roky. Za optimismem Američanů stojí klesající inflace a přetrvávající dobré podmínky na trhu práce. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu Michiganské univerzity.

Index je na nejvyšší úrovni od září 2021

Index spotřebitelské důvěry v červenci vzrostl na 72,6 bodu z červnových 64,4 bodu. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od září 2021. Překonal rovněž očekávání analytiků, kteří jeho červencovou hodnotu v anketě agentury Reuters odhadovali v průměru na 65,5 bodu.

„Nálada se zlepšila ve všech demografických skupinách s výjimkou spotřebitelů s nižšími příjmy,“ uvedla ředitelka spotřebitelských průzkumů na Michiganské univerzitě Joanne Hsuová. „Za prudkým růstem důvěry z velké části stojí pokračující zpomalování inflace spolu se stabilitou na trhu práce,“ dodala.

Ekonomové sledují údaje o spotřebitelské důvěře velmi pozorně, neboť se z nich snaží odvodit budoucí vývoj spotřebitelských výdajů. Ty v USA zajišťují více než dvě třetiny hospodářské aktivity. Spojené státy jsou největší ekonomikou na světě.

Americké ministerstvo práce ve středu oznámilo, že meziroční růst spotřebitelských cen v USA v červnu zpomalil na tři procenta z květnových čtyř procent. Míra inflace tak klesla už dvanáctý měsíc za sebou a nachází se nejníže od března 2021.

Minulý týden ministerstvo uvedlo, že americká ekonomika v červnu vytvořila asi 209.000 pracovních míst. Míra nezaměstnanosti v USA se tak snížila o 0,1 procentního bodu na 3,6 procenta.

