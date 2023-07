Americká banka JPMorgan zvýšila zisk o 67 procent, vyšší zisk má i Wells Fargo

Americká investiční banka JPMorgan Chase & Co zvýšila ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 67 procent na 14,47 miliardy dolarů (zhruba 307 miliard korun). Vydělala více na úrocích z úvěrů a těžila z převzetí banky First Republic. Největší americká banka to uvedla ve svém sdělení. Vyšší zisk má díky příjmům z úroků i konkurenční banka Wells Fargo, zatímco zisk banky Citigroup kvůli slabší obchodní činnosti klesl. Hospodářské výsledky největších amerických bank zahajují výsledkovou sezonu pro druhý kvartál.

Reklama

Výnosy se zvýšily o více než třetinu

Banka JPMorgan Chase odkoupila většinu aktiv zkrachovalé First Republic Bank díky květnové dohodě podporované vládou. Posílilo to její čistý úrokový výnos, což je rozdíl mezi tím, co banky vydělávají na úvěrech a co vyplácejí na úrocích u vkladů. Tento výnos vzrostl o 21,9 miliardy dolarů, což je o 44 procent, respektive o 38 procent bez započtení podílu First Republic. JPMorgan uvedla, že letos očekává čistý úrokový výnos kolem 87 miliard dolarů.

Výnosy se zvýšily o více než třetinu na 41,3 miliardy dolarů, což byl rychlejší růst než na začátku roku. Zisk i výnosy překonaly odhady analytiků v anketě agentury Reuters. Wells Fargo pak v období od dubna do června zvýšila zisk o 57 procent na 4,94 miliardy dolarů. Čtvrtá největší americká banka zvýšila prognózu čistého úrokového výnosu na letošní rok, její akcie na výsledky hospodaření zareagovaly růstem téměř o čtyři procenta.

Wells Fargo si vyčlenila ve druhém čtvrtletí do rezervy na úvěrové ztráty 1,71 miliardy dolarů. Loni touto dobou to bylo 580 milionů dolarů.

Bance Citigroup ve druhém čtvrtletí klesl zisk o 36 procent na 4,6 miliardy dolarů. Dařilo se sice osobnímu bankovnictví a správě majetku, ale slabší byly příjmy z obchodní činnosti. Výnosy činily 19,44 miliardy dolarů a spolu se ziskem překonaly odhady analytiků. Akcie Citigroup díky tomu zpevnily.

Americké banky hromadí finanční prostředky, aby se připravily na to, že spotřebitelé nebudou splácet úvěry v důsledku zhoršení stavu hospodářství. Obavy o zdraví ekonomiky zesílily začátkem tohoto roku, protože kolaps tří regionálních bank způsobil turbulence v bankovním odvětví a volání po přísnější regulaci.