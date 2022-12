Tuzemský trh fúzí a akvizic letos zachránily odložené transakce z doby pandemie

Letošní rok přinesl na českém trhu M&A rekordní obchod v podobě prodeje společnosti Avast konkurenčnímu Nortonu. Na rozdíl od globálního trhu ten tuzemský rostl. Mohly za to ale především odložené obchody z pandemických let.

Rok nejistot

Končící rok byl pro český trh fúzí a akvizic (M&A) úspěšný. Tím se v globálním pohledu vymyká zbytku světa, kde počet a objem obchodů klesal. V Česku v počtu transakcí nenastal propad, ale naopak dokonce růst. „Vymykáme se tak trendu, který je v Evropě i celosvětově. Tam totiž po silném roce 2021, kdy se realizovaly odložené transakce z dob covidu, nastoupil slabší rok 2022,“ říká Adam Páleníček, expert na fúze a akvizice z poradenské společnosti KPMG.

V letošním roce se objevila řada rizik a nejistot. Od války na Ukrajině a energetické krize, přes narušené odběratelsko-dodavatelské řetězce, až po vysokou inflaci a růstu úrokových sazeb. „To vše obecně negativně ovlivnilo chuť investorů dělat transakce,“ poznamenává Páleníček.

Obrovské nejen na české poměry

V Česku letošek dopadl lépe především kvůli tomu, že odložené transakce z pandemického období se v tuzemsku odkládaly déle než ve většině světa. „Dokončování transakcí, které byly pozastaveny kvůli covidu, mělo větší setrvačnost a protáhlo se až do roku 2022,“ vysvětluje Páleníček, který poznamenává, že 75 procent transakcí bylo dokončeno do konce prázdnin, poté přišel útlum i do Česka.

Letošek přinesl řadu velkých a zajímavých obchodů. „Na prvním místě je třeba zmínit prodej Avastu, který koupila skupina Norton, což byla obrovská transakce nejen na české poměry,“ komentuje Páleníček obchod za 7,4 miliardy eur (180 miliard korun). Dalším je pak prodej Mall Group polské skupině Allegro.

Technologie a zbraně

Nejzajímavějším sektorem podle Páleníčka zůstává sektor technologií, médií a telekomunikací, zkráceně TMT. „Zde se v letošním roce globálně odehrálo nejvíce transakcí. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat a TMT odvětví bude hrát prim i nadále,“ říká. Vlivem současné situace začalo nabývat na významu odvětví obranného průmyslu. „Společnosti z tohoto sektoru a společnosti, které dodávají do tohoto sektoru výrazně rostou a mají zakázky na několik let až desítku let dopředu,“ podotýká Páleníček. Lze očekávat, že zájem investorů o toto odvětví poroste.

Výhled zůstává nejistý kvůli pokračující válce na Ukrajině a prodražujícím se úvěrům. „Kromě toho, že klesá poptávka, tak hlavně výrazně rostou náklady na financování. Problematika financování bude hrát příští rok velkou roli,“ říká Páleníček, který ale nečeká dramatický propad tuzemského trhu. „Sami pracujeme na několika transakcích, které budou v příštím roce dokončeny,“ uzavírá.

zdroj: Mergermarket Oznámeno Dokončeno Cílová společnost Kupující Prodávající Hodnota obchodu

(v milionech eur) 10. 08. 2021 12. 09. 2022 Avast NortonLifeLock 7363,756 18. 10. 2021 10. 03. 2022 Česká telekomunikační infrastruktura (30 % podíl) GIC Private Limited PPF Group 1411 04. 11. 2021 01. 04. 2022 Mall Group, WE|DO CZ Allegro.eu PPF Group; Rockaway Capital; EC Investments 925 17. 06.2022 17. 06. 2022 Rohlík Group EBRD; Sofina; J&T Bank; Partech Partners; Quadrille Capital; Index Ventures 220 11. 11. 2021 07. 03. 2022 Bohemia Interactive Simulations BAE Systems The Riverside Company 174,46

