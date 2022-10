Skvělý byznys pro Trumpa. Jeho hotely účtovaly státu za prezidentskou ochranku přemrštěné sazby

Organizace Trump Organization provozující hotely Donalda Trumpa účtovala americké tajné službě až 1185 dolarů (asi 30 tisíc korun) za noc za hotelové pokoje používané agenty chránícími Trumpa a jeho rodinu v době jeho prezidentství. Vyplývá to ze dokumentů zveřejněných dozorčím výborem Sněmovny reprezentantů. To bylo čtyřikrát více, než je obvyklý vládní limit výdajů pro washingtonské hotely, uvedl deník The New York Times.

Výbor zveřejnil záznamy tajné služby, které poukazují na více než 1,4 milionu dolarů, které stát zaplatil skupině spravující Trumpův majetek za stovky pobytů prezidentovy ochranky v letech 2017 až 2021. Výbor zároveň uvedl, že účetnictví není úplné, protože nezahrnuje platby americkým úřadům v zahraničí na ubytování ochranky hlavy státu, uvedl The New York Times.

Záznamy poskytují podrobnosti o dohodě, ve kterém Trump a jeho rodina proměnili tajnou službu v nedobrovolného zákazníka svého trustu, dodal list. Záznamy také jasně ukazují, že Trumpův syn Eric – který řídil rodinnou firmu, když byl jeho otec v prezidentském úřadu – poskytl zavádějící popis toho, co si jeho společnost účtovala. V roce 2019 Eric Trump tvrdil, že Trump Organization účtovala vládě pouze 50 dolarů za hotelové pokoje během prezidentských návštěv.

Čtyřnásobek obvyklé taxy

Místo toho záznamy získané výborem ukázaly, že Trump International Hotel ve Washingtonu opakovaně účtoval tajné službě sazby přesahující 600 dolarů za noc. V jednom případě hotel účtoval tajné službě 1160 dolarů za noc za pokoj použitý při ochraně Erica Trumpa v roce 2017. To bylo více než čtyřikrát více, než je obvyklý vládní limit výdajů pro washingtonské hotely. V jiném případě rovněž před pěti lety si jeden z Trumpových hotelů v americkém hlavním městě účtoval sazbu 1185 USD za pokoj použitý při hlídání Donalda Trumpa juniora.

Podle zákona může oddělení ministerstvo překročit maximální platby, pokud ochranná mise prezidenta „vyžaduje dodatečné náklady“, podotkl NYT.

Eric Trump reagoval prohlášením, že Trump Organization „by na tom byla podstatně lépe, kdyby byly pohostinské služby prodávány hostům platícím ceny v plné výši“. Nijak se ale nevyjádřil k rozporu mezi sazbami, o kterých tvrdil, že společnost účtovala, a sazbami uvedenými v záznamech výboru.

„Co mě znovu a znovu dostává, je, jak o těchto věcech jen lžou," uvedla demokratická kongresmanka za New York Carolyn B. Maloneyová, která je předsedkyní dozorčího výboru. „Dokumenty nelžou," dodala.

Dokumenty podle ní jasně ukázaly, že Trump využíval daňové poplatníky tím, že vyžadoval, aby agenti tajné služby pobývali v nemovitostech, které vlastnil, a poté účtoval vládě přemrštěné poplatky. „To vyvolává obavy, že Trump Organization profitovala z jeho prezidentství," podotkla Maloneyová.

Trump vlastnil své podniky po celou dobu svého prezidentování, i když tvrdil, že každodenní řízení svěřil svým dospělým synům. Trump ani Trump Organization podle expertů neporušili etická pravidla, protože prezidenti jsou z velké části vyňati ze zákonů o střetu zájmů, které se vztahují na jiné federální úředníky.

