Penzijko má konkurenci v investicích. Češi posílají miliardy do nového produktu na stáří
Dlouhodobý investiční produkt si za dva a půl roku sjednalo přes čtvrt milionu Čechů. Na konci června v něm měli přes 12 miliard korun, přičemž naprostá většina peněz směřovala do investičních fondů.
Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo za dva a půl roku peníze už 266 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT).
Od ledna 2024 mohou klienti prostřednictvím DIP investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů. Na konci června bylo v produktu 12,1 miliardy korun. Z celkové částky připadala tři procenta na depozita, 91 procent na investiční fondy a šest procent na ostatní investice.
Český trh je v mnoha segmentech už poměrně těsný a hledat dostatečně atraktivní investiční příležitosti může být snazší za hranicemi. Proto český kapitál stále častěji expanduje do zahraničí. Například investiční skupina DRFG posiluje v Polsku, Maďarsku i Chorvatsku a poohlíží se i po dalších trzích. „Do rozhodování vstupuje vždy více faktorů, nejde ‚jen‘ o výnosy, jak si mnozí myslí,“ říká hlavní ekonom skupiny DRFG Martin Slaný.
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Trhy
Český trh je v mnoha segmentech už poměrně těsný a hledat dostatečně atraktivní investiční příležitosti může být snazší za hranicemi. Proto český kapitál stále častěji expanduje do zahraničí. Například investiční skupina DRFG posiluje v Polsku, Maďarsku i Chorvatsku a poohlíží se i po dalších trzích. „Do rozhodování vstupuje vždy více faktorů, nejde ‚jen‘ o výnosy, jak si mnozí myslí,“ říká hlavní ekonom skupiny DRFG Martin Slaný.
Téměř všechny peníze míří do investic
Stát od začátku roku 2024 rozšířil možnosti, jak si Češi mohou spořit na stáří, právě o DIP. Nabízejí jej finanční instituce, tedy banky, investiční společnosti či obchodníci s cennými papíry.
Lidé si mohou na důchod odkládat peníze také prostřednictvím účastnických fondů doplňkového penzijního spoření a transformovaných fondů penzijního připojištění. Tyto produkty využívají miliony lidí.
DIP se během krátké doby stal jedním z nejrychleji rostoucích nástrojů dlouhodobého zajištění na stáří, uvedla výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani (na úvodním snímku).
„Zásadní je, že 97 procent peněz směřuje do investičních nástrojů. DIP tak není jen daňově zvýhodněné spoření, ale skutečný investiční pilíř, který může významně posílit finanční zabezpečení lidí ve stáří,“ dodala.
Jak si sjednat DIP
Dlouhodobý investiční produkt lze založit zpravidla online nebo na pobočce. Před podpisem porovnejte nabídku, poplatky i investiční možnosti.
- Vyberte poskytovatele DIP nabízejí banky, investiční společnosti a obchodníci s cennými papíry. Ověřte si, že je poskytovatel zapsán v seznamu České národní banky.
- Porovnejte investice a poplatky Zkontrolujte nabídku fondů, akcií, dluhopisů či dalších nástrojů, vstupní a průběžné poplatky i možnost pravidelného investování.
- Uzavřete smlouvu o DIP Nestačí mít běžný investiční účet. Smlouva musí být výslovně vedena jako dlouhodobý investiční produkt.
- Nastavte pravidelnou platbu Vlastní příspěvky lze odečíst od základu daně až do společného limitu 48 000 Kč ročně. Na DIP může dobrovolně přispívat také zaměstnavatel.
Zdroje: Ministerstvo financí ČR, Česká národní banka. Nejde o investiční doporučení.
Vlastní investování bude stále důležitější
Stabilní růst počtu nově sjednaných produktů DIP vnímá předseda asociace Jaromír Sladkovský jako příslib do budoucna.
Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji v Česku a vysoké zátěži penzí pro státní rozpočet bude podle něj zásadní, zda se dnešní čtyřicátníci a mladší generace dokážou na stáří zajistit dlouhodobým investováním, například prostřednictvím DIP, doplňkového penzijního spoření nebo individuálních investic.
Právě vlastní úspory a investice podle něj ovlivní, kdy si lidé budou moci dovolit odejít do důchodu a jakou životní úroveň si v něm zachovají.
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Třetí pilíř ztratil 4 000 účastníků
Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl podle statistik Ministerstva financí v prvním čtvrtletí letošního roku o 4 000 na 3,91 milionu.
V transformovaných fondech, do nichž už noví klienti nemohou vstupovat, bylo koncem března 1,687 milionu lidí, o 63 000 méně než na konci roku 2025.
Doplňkové penzijní spoření, které od roku 2013 nahradilo penzijní připojištění, využívalo 2,23 milionu lidí. Počet účastníků v jeho fondech se od začátku roku zvýšil o 59 000.
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.