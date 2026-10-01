Penzijní společnosti varují: Reforma může z penzijka vyhnat až milion lidí
Penzijní společnosti varují, že připravovaná reforma třetího pilíře může mít opačný efekt, než vláda očekává. Snížení poplatků podle nich omezí schopnost fondů získávat nové klienty i aktivně investovat a během tří let může ze systému naopak zmizet až milion lidí. Asociace penzijních společností proto představila vlastní návrh, který má podle ní zachovat motivaci fondů k vyšším výnosům.
Penzijní společnosti varují před důsledky připravované reformy penzijního spoření a navrhují řešení, které podle nich zvýší výnosnost penzijka pro jeho klienty. Reforma ve Sněmovně minulý týden prošla prvním čtením.
Asociace penzijních společností ČR (APS ČR), která připravované reformě spoření v penzijních fondech vytýká hlavně snížení stropu poplatků za správu fondů, představila vlastní koncept, jak vyjít připravovaným změnám vstříc, ale zároveň řešit jejich hlavní negativní dopady. APS ČR navrhuje vyjmout z poplatku za správu fondů náklady na pořízení podkladových aktiv (tedy akcií, dluhopisů a dalších finančních instrumentů, které penzijní společnosti do fondových portfolií nakupují) a účtovat je zvlášť proti výnosům fondů. Stejně jako to dělají investiční společnosti.
Další návrh APS ČR směřuje k zachování poplatků (odměny) za zhodnocení fondu, avšak na nižší úrovni než doposud (dnešní strop je maximálně 15 procent objemu majetku), a zavedení spodní hranice výnosu, na nějž by se poplatek vztahoval. Touto hranicí by mohla být inflace. Sazbu odměny APS ČR nenavrhuje, ale odvolává se na studii E&Y, která hovoří o deseti procentech.
Zdvojnásobení státního příspěvku pro mladé je podle šéfa KB Penzijní společnosti Jiřího Šperla krok správným směrem, samo o sobě ale problémy třetího pilíře nevyřeší. Češi začínají spořit pozdě, odkládají málo a značná část peněz stále zůstává v příliš konzervativních fondech. V rozhovoru pro Newstream Šperl vysvětluje, proč by mladí měli do penzijka vstupovat už při nástupu do práce, proč by pomohl systém automatického zapojení s možností vystoupit a jakou roli mohou sehrát zaměstnavatelé.
Šperl: Státní příspěvek mladé nespasí. Penzijko potřebuje větší změnu
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Zdvojnásobení státního příspěvku pro mladé je podle šéfa KB Penzijní společnosti Jiřího Šperla krok správným směrem, samo o sobě ale problémy třetího pilíře nevyřeší. Češi začínají spořit pozdě, odkládají málo a značná část peněz stále zůstává v příliš konzervativních fondech. V rozhovoru pro Newstream Šperl vysvětluje, proč by mladí měli do penzijka vstupovat už při nástupu do práce, proč by pomohl systém automatického zapojení s možností vystoupit a jakou roli mohou sehrát zaměstnavatelé.
Nebudeme moci získávat nové klienty
APS ČR podtrhuje, že připravovanou reformu takzvaného třetího pilíře důchodového systému považuje za užitečnou a vítá ji. Nicméně má k řadě bodů výhrady. Největší výhrada se týká snížení stropu u poplatku za správu a takzvaného all-in-fee konceptu, který znamená, že v jednom poplatku (zachován má zůstat jen poplatek za správu fondu) mají být veškeré náklady, tedy distribuce, nákup finančních instrumentů do portfolií fondů, provoz penzijní společnosti a další.
Strop manažerského poplatku má být snížen ze současného maximálně jednoho procenta (stropy se liší podle typu fondu) na půl procenta objemu spravovaných prostředků. Přitom má být – ponecháme-li stranou takzvané alternativní fondy – jediným poplatkem, na nějž bude mít penzijní společnost nárok.
Reforma totiž ruší poplatek ze zhodnocení fondu, který doposud činí 10 či 15 procent ročního zisku. Vláda si od snížení poplatkové zátěže, jak při představování změn opakovaně uvedla ministryně financí Alena Schillerová, slibuje zásadní zvýšení částky, která bude na lidi po skončení jejich spoření čekat, což zároveň přivede do systému mnoho dalších klientů.
APS ČR to však vidí jinak. „Chystaná reforma třetího pilíře může mít kvůli enormnímu snížení příjmů správcům systému zcela opačný efekt, než jaký stát plánuje. Místo očekávaného nárůstu počtu účastníků hrozí do tří let úbytek až milionu lidí, zhoršení diverzifikace portfolií a odliv kapitálu z ČR,“ sesumarizovala asociace.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Příliv nových lidí? Naopak
Hlavním argumentem přitom je, že penzijní společnosti si nebudou moci dovolit vynakládat peníze na získávání nových klientů; sáhnout na jiné náklady možné nebude. Jen tyto samotné náklady na marketing a distribuci totiž v průměru za členy APS ČR v roce 2025 činily 0,4 procenta a celkové náklady pak jedno procento.
Jak podtrhl prezident APS ČR a předseda dozorčí rady Generali penzijní společnosti Radek Moc, predikce ministerstva financí počítá s tím, že „Lepší penzijko“, jak reformu nazývá vláda, do systému během příštích tří let přivede 600 tisíc nových klientů, zejména mladých. Realita ale bude kvůli omezení či úplnému vyřazení nákladů na distribuci právě opačná. Noví klienti přicházet nebudou a spolu s dosavadním úbytkem klientů bude výsledek za tři roky takový, že v systému naopak milion lidí ubude, řekl Moc.
Vláda teď chystá jeden z největších zásahů do systému za poslední roky: mladým chce zdvojnásobit státní podporu, jejich peníze více poslat do akcií. Největší boj se ale strhne o poplatky, které chce stát srazit až na půl procenta ročně. Penzijní společnosti varují, že je to příliš málo. Zkušenost Estonska ale ukazuje něco jiného.
Lukáš Kovanda: Vláda chce zásadně říznout do penzijního spoření. Směr dává smysl, ukazuje i Estonsko
Názory
Vláda teď chystá jeden z největších zásahů do systému za poslední roky: mladým chce zdvojnásobit státní podporu, jejich peníze více poslat do akcií. Největší boj se ale strhne o poplatky, které chce stát srazit až na půl procenta ročně. Penzijní společnosti varují, že je to příliš málo. Zkušenost Estonska ale ukazuje něco jiného.
Výnos se sníží
Snížení poplatkového stropu a all-in-fee koncept budou podle APS ČR mít další negativní efekt. Samotné vzdání se nákladů na distribuci stačit nebude a penzijní společnosti budou muset šetřit i jinde a místo personálně náročného aktivního investování a nákupu nejvýnosnějších aktiv preferovat takzvané pasivní investice, tedy ETF fondy. Výnosovost takového portfolia, jak podtrhl Miroslav Gajzler, člen představenstva a ředitel úseku Provoz z KB Penzijní společnosti, však může být podstatně nižší než při aktivní správě a je z pozice české penzijní společnosti neovlivnitelná.
APS ČR také navrhuje, aby se náklady na pořízení podkladových aktiv do poplatku za správu nezahrnovaly, nýbrž aby si je penzijní společnosti vybíraly z výnosů fondů. Podobně jako investiční společnosti. Gajzler také podotkl, že používáním all-in-fee konceptu jsme v Evropské unii výjimkou, ostatní země unie to takto nemají a pravidla, která pro tamější penzijní společnosti platí a jejichž dodržování hlídá Evropská centrální banka, jsou závazná i pro Česko. Nemuseli bychom proto vymýšlet vlastní pravidla.
Výkonnosti fondů, tedy zhodnocení pro klienta, by ale podle šéfa APS ČR mohlo pomoci zachování odměny za zhodnocení. „Je to nástroj, který do systému patří. Protože motivuje penzijní společnost překonávat tržní průměr a dívat se mimo investiční tituly s nejnižšími náklady,“ konstatoval Radek Moc. Pokud jde o výši odměny za zhodnocení, k tomu se APS ČR podle svého prezidenta kvůli zákonu o ochraně hospodářské soutěže vyjadřovat nemůže. Nicméně nadnárodní poradenská společnost E&Y dospěla k závěru, že by to mělo být 10 procent.
Návrhy zákonů, které přinesou reformu třetího pilíře důchodového systému, prošly v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prvním čtením a v účinnost by měly vstoupit v lednu příštího roku.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.