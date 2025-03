První kolo soutěže Visa Bank Branch of the Year 2024 zná vítěze

Titul si odnesla Komerční banka za svou moderní pobočku na pražském Smíchově v ulici Za Ženskými domovy. Soutěž, jejímž mediálním partnerem je Newstream, vznikla s cílem zlepšovat zákaznickou zkušenost v bankovnictví.

Ocenění soutěže Visa Bank Branch of the Year 2024 za nejlepší bankovní pobočku v Česku získala Komerční banka. Titul si odnesla za svou moderní pobočku na pražském Smíchově v ulici Za Ženskými domovy. Soutěž, která vznikla s cílem zlepšovat zákaznickou zkušenost v bankovnictví a jejímž mediálním partnerem je Newstream, tak poprvé ocenila tu nejlepší.

„S velkou radostí a ctí přebíráme ocenění Visa Bank Branch of the Year za naši pobočku Nad Ženskými domovy. Děkujeme za toto uznání a věříme, že se nám podaří uspět i v dalších kolech,“ sděluje Václav Vlažný, obchodní ředitel pro Retailové bankovnictví společnosti Komerční banka.

Pobočka byla otevřena před dvěma lety. Jde o jakousi vlajkovou loď společnosti Komerční banka. Je to tím, že byla navržena od základů, protože vznikla v úplně nových prostorách. Lenka Havle, ředitelka oceněné pobočky Komerční banky, k tomu řekla: „Naším cílem bylo vytvořit prostředí, které bude přátelské nejen pro klienty, ale i pro nás samotné. Toto ocenění je důkazem, že se nám to povedlo, a mám z něj obrovskou radost. O to víc mě těší, že jsme ho získali nejen za samotné prostředí, ale i za celkový klientský zážitek, který je pro mě jako ředitelku pobočky klíčový.“

Bankovní pobočky se v posledních letech proměňují doslova před očima. Moderní design, integrace nových technologií a rostoucí orientace na klientský komfort jsou klíčové faktory, které ovlivňují spokojenost i loajalitu klientů. „Když před necelým rokem vznikla myšlenka uspořádat soutěž o nejlepší bankovní pobočku na českém trhu a byli jsme osloveni, zda se nechceme stát titulárním partnerem, odpověď byla rychlá a jednoznačná – ano. Jsme hrdí, že můžeme být součástí této prestižní soutěže a přispívat ke kultivaci českého bankovního prostředí ku prospěchu našich zákazníků,“ řekl Viktor Nábělek, obchodní ředitel společnosti Visa CZ.

Ocenění se udělovalo na základě hodnocení odbornou porotou. Ta přihlížela k devíti různým hlediskům, mezi nimiž byla jak estetika exteriéru a interiéru pobočky, tak technologické vybavení, dostupnost občerstvení či toalet. Klíčovou roli hrál i rozhovor s manažerem pobočky.

První kolo Visa Bank Branch of the Year 2024 ukázalo, že banky věnují každému detailu zvýšenou pozornost a přizpůsobují své pobočky moderním trendům i potřebám klientů. „Komerční banka se svou pobočkou Za Ženskými domovy v Praze se stala průkopníkem v tom, jak má vypadat pobočka budoucnosti. Aktuálně probíhá druhé kolo a její vítěz bude znám na začátku druhého čtvrtletí 2025,“ vyzdvihuje Jiří Beran, Managing Partner INSTORE CONSULTING EU, která je pořadatelem soutěže.