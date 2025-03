UniCredit Bank obsadila třetí místo v soutěži Visa Bank Branch of the Year

V soutěži, jejímž mediálním partnerem je Newstream, uspěla vlajková pobočka v Bankovním domě na náměstí Republiky v Praze.

UniCredit Bank získala třetí místo v soutěži Visa Bank Branch of the Year za 4. čtvrtletí roku 2024 se svou vlajkovou pobočkou v Bankovním domě na náměstí Republiky v Praze. Snoubí se tu totiž špičkové služby pro klienty, moderní přístup i podpora českého umění. Mediálním partnerem soutěže je Newstream.

„Z ocenění máme velkou radost. Je to pro nás důkaz, že smysl má nejen náš důraz na detail, inovace a osobní přístup, ale i vykročení z běžných bankovních hranic. A protože špičkový servis pro naše klienty závisí na spolupráci celé pobočky, beru to jako cenu pro všechny členy našich odborně specializovaných týmu,“ uvádí Ilona Králiková, ředitelka pobočky UniCredit Bank na náměstí Republiky.

Bankovní dům stojí ve staré pražské zástavbě, na kterou ale citlivě reaguje moderním interiérem. „Víme, že si klienti chválí naši odbornost a schopnost připravit jim řešení ušité na míru podle toho, co právě potřebují. Proto nás potěšilo, jak odborná porota vnímá i to, že se snažíme vytvářet prostředí, kde se klienti cítí dobře, a zároveň se nebojíme moderních řešení,“ poukazuje Ilona Králiková. Za všechny inovace jmenujme třeba digitální výlohy, které nepůsobí rušivě, ale přinášejí všechny důležité aktuální informace a nabídky.

Pobočka si ocenění v soutěži Visa Bank Branch of the Year zasloužila nejen za svůj tým a inovace, ale i díky podpoře umění. V prostorách Private & Wealth se tu pravidelně střídají díla současných umělců, čímž pobočka podporuje českou uměleckou scénu a vytváří nečekaný průnik finančního a uměleckého světa. „Umění na pobočce oceňují nejen naši klienti. Seznámit s tvorbou talentovaných autorů se k nám chodí i lidé z ulice. Bereme to jako podnět, že se máme dál snažit nejen přinášet prvotřídní bankovní servis, ale i inspiraci širokému okolí,“ dodává Ilona Králiková z UniCredit Bank.

A stejně to vidí i odborní hodnotitelé: „Třetí místo pro UniCredit Bank je potvrzením, že banka úspěšně kombinuje kvalitní bankovní služby s podporou současného umění,“ zakončuje Jiří Beran, Managing Partner společnosti INSTORE CONSULTING EU, která je pořadatelem soutěže.

