Česká spořitelna zvítězila ve druhém kole soutěže Visa Bank Branch of the Year za 1. čtvrtletí 2025

Zákaznická zkušenost je v bankovnictví stále důležitější a stává se klíčem k úspěchu. Prestižní soutěž Visa Bank Branch of the Year, jejímž mediálním partnerem je Newstream, reaguje na rostoucí očekávání klientů ohledně moderního, vstřícného a digitálně propojeného prostředí. Ve druhém kole hodnotitele nejvíce zaujala pobočka České spořitelny v pražských Dejvicích, která si odnesla prvenství za spojení architektury, vřelého přístupu a moderních technologií.

Pobočka umístěná přímo u „Kulaťáku“, jedné z nejfrekventovanějších pražských lokalit, vyniká skvělou dostupností – ať už klient dorazí MHD, autem, nebo na kole. K dispozici je i parkování v podzemní garáži včetně nabíječek pro elektromobily a bezbariérový přístup. Hana Kříženecká, regionální ředitelka České spořitelny, pochválila společnost Visa za organizaci soutěže Visa Bank Branch of the Year. Podle ní ukazuje, že pobočky bank mají stále důležité místo a že banka neopouští lidský přístup ke klientům. Zároveň poděkovala klientům za jejich důvěru, která je pro ně velkou motivací.

Klienty po příchodu vítá greeter, který jim pomáhá s orientací. Moderní interiér s otevřeným prostorem, dřevěnými prvky, dostatkem světla a relaxačními zónami vytváří příjemnou atmosféru. Pobočka využívá digitální inovace, například interaktivní konzultace s poradci přes iPad a možnost on-line schůzek i mimo běžnou pracovní dobu. Nechybí relaxační zóny, kde si lze sednout, dát si kávu, využít Wi-Fi nebo třeba jen tak načerpat klid. To vše s přístupem i pro vozíčkáře.

„Je pro mě velkou ctí převzít ocenění Visa Bank Branch of the Year za první čtvrtletí roku 2025. Jsem pyšný na to, že se nám podařilo spojit moderní design pobočky s kvalitní klientskou zkušeností, přičemž našim hlavním cílem je finanční zdraví klientů. Tímto děkuji celému týmu pobočky za tento úspěch,“ řekl Vlastimil Němeček, Retail Team Lead České spořitelny.

Předání se účastnil rovněž Petr Polák, country manažer Visa pro Českou republiku, který pogratuloval České spořitelně k vítězství a dvousetletému výročí. „Pobočka kromě moderního designu a skvělých technologií, disponuje kolektivem pracovníků, kteří se starají o finanční zdraví klientů,“ dodal.

Ve druhém patře pobočky se nachází zasedací místnost a prezentační zóna, kterou mohou klienti po dohodě využít třeba ke schůzce s obchodními partnery. Malý, ale velmi praktický detail, který z pobočky dělá nejen místo pro bankovní záležitosti, ale i prostor pro podnikání. „Česká spořitelna ukazuje, jak vypadá moderní bankovnictví, které myslí na každého – od klienta přes poradce až po detailní zákaznický zážitek,“ uzavírá Jiří Beran, Managing Partner INSTORE CONSULTING EU, která je pořadatelem soutěže.

