Protestující lékaři. V Praze vypovědělo přesčasy až 38 procent z nich

V největších pražských nemocnicích vypovědělo od prosince přesčasy asi 18 až 38 procent lékařů, většinou je jich 100 až 300. O uspořádání služeb v následujícím měsíci podle nich vedení s lékaři teprve jednají. Péče omezena nebude, v prosinci je objem plánované péče obvykle nižší, uvedli.

Podle Sekce mladých lékařů České lékařské komory přesčasy v celé ČR vypovědělo 6000 lékařů z 13 tisíc, kteří v nemocnicích slouží. Podle statistik jich celkem v nemocnicích pracuje asi 22 tisíc. Protestující žádají úpravy zákoníku práce a zvýšení základní mzdy.

Ve Fakultní nemocnici Bulovka podle mluvčí Evy Libigerové výpovědi dosud podalo 212 z 560 tamních lékařů, tedy asi 38 procent. „Počet výpovědí na jednotlivých klinikách a odděleních je velmi individuální, nicméně na některých z nich jde o více než polovinu ze sloužících lékařů,“ uvedla. Vedení nemocnice se podle ní snaží o dohodu s lékaři a zajištění provozu.

Z 1250 lékařů Všeobecné fakultní nemocnice podle mluvčí Marie Heřmánkové podalo výpověď z přesčasů 319, což je zhruba čtvrtina. Na žádné z 40 klinik a ústavů podle ní nejde o nadpoloviční počet. „Prověřujeme všechny možnosti reorganizace práce lékařů na klinikách, kde probíhají pohotovostní služby,“ uvedla mluvčí.

Pětina lékařů podle mluvčí Terezy Romanové podala výpověď z přesčasů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, na žádné klinice podle ní nejde o více než polovinu z nich. „Uzávěry ani omezení neplánujeme, péči v potřebném rozsahu zvládneme pokrýt,“ doplnila Romanová.

Fakultní nemocnice Motol zaměstnává podle vedoucí oddělení marketingu a PR Jany Krejčí Merxbauerové 1319 lékařů, do služeb nastupuje 765 z nich. Celkem 245 podalo výpověď z přesčasové práce, podle Merxbauerové někteří z nich ale neslouží, chtěli ale vyjádřit kolegům podporu.

Klidnější prosinec

„Prosinec je specifický v tom, že většina elektivních výkonů se plánuje v první polovině prosince, takže v této chvíli se ukazuje, že problém bude řešitelný bez poklesu péče,“ uvedla. Od ledna pak budou nemocnice moci čerpat fond přesčasů od začátku, tedy 416 hodin u těch lékařů, kteří výpověď z dobrovolných přesčasů nepodali, a 150 hodin u těch protestujících. „Nemocnice ani v prvním čtvrtletí 2024 zatím žádný pokles neočekává,“ doplnila.

Nemocnice Na Homolce měla podle výroční zprávy z roku 2021 v přepočtu na plné úvazky 291 lékařů. Výpovědi z přesčasové práce podle mluvčí Martiny Dostálové podalo 11 z nich. V Nemocnici Na Františku podle mluvčí Lucie Krausové žádný z lékařů výpověď z přesčasů nepodal. Mluvčí Institutu klinické medicíny (IKEM) a Fakultní Thomayerovy nemocnice na dotazy neodpověděli.

V některých nemocnicích v ČR je situace horší než v Praze, počty výpovědí se tam blíží polovině lékařů. Například ve Fakultní nemocnici Hradec Králové odvolalo své souhlasy s prací přesčas 400 z tamních 900 lékařů. V Nemocnici Jihlava podalo výpověď asi 140 z 300 lékařů, v krajské nemocnici ve Zlíně pracuje 400 lékařů, slouží 280 a přesčasy od prosince odmítla skoro stovka.

Lepší je situace například v sedmi krajských nemocnicích v Ústeckém kraji, kde by mohlo od prosince chybět asi 160 z 1000 lékařů, nejvíc v Mostě a Litoměřicích. V Krajské nemocnici Liberec protestuje 50 z 520 lékařů. Kolem deseti procent lékařů podalo výpovědi také v Karlovarské krajské nemocnici.

Protesty lékařů odstartovala změna zákoníku práce, která zdvojnásobila maximum dobrovolných přesčasů na 832 hodin a fakticky znemožnila dosud používané 24hodinové služby. Zástupci lékařů o změně zákoníku práce jednali s ministerstvy práce a zdravotnictví, která vrácení těchto změn navrhla v další novele, podle nich ale nejsou dostatečné. Žádají speciální příplatek za 24hodinovou službu a zvýšení základní mzdy na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy, tedy na 65 tisíc až 130 tisíc korun. Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) jim přislíbil zákon o odměňování zdravotníků a vyčlenění 6,8 miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění v roce 2024 na odměňování zdravotníků, zvýšení platových tabulek ale odmítl.