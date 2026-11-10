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Potraviny zlevňují, benzín a nájmy rostou. Inflace klesla na 2,4 procenta

Potraviny zdraží více, než se čekalo
iStock
ČTK, fry
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Inflace v Česku v říjnu zpomalila na 2,4 procenta, cenové tlaky ale zdaleka nezmizely. Zatímco potraviny byly meziročně o čtyři procenta levnější, výrazně zdražily pohonné hmoty, nájmy i některé služby. Spotřebitelské ceny navíc meziměsíčně vzrostly o 0,4 procenta a dražší energie a paliva jsou patrné také v zahraničním obchodu.

Spotřebitelské ceny v Česku v říjnu meziročně vzrostly o 2,4 procenta, inflace tak zpomalila ze zářijových 2,5 procenta. Český statistický úřad tím potvrdil svůj předběžný odhad z minulého týdne. Meziměsíčně však ceny stouply o 0,4 procenta, takže celkový cenový tlak v ekonomice nepolevuje ve všech oblastech stejně.

Hlavní brzdou inflace byly potraviny. Jejich ceny byly proti loňskému říjnu nižší o čtyři procenta, částečně také kvůli vyšší srovnávací základně z minulého roku. Máslo zlevnilo téměř o třetinu, vepřové maso a vejce skoro o pětinu, polotučné trvanlivé mléko přibližně o 18 procent a margaríny a podobné výrobky o deset procent. Levnější byly také čokoláda, kakao a mírně i uzeniny.

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Lukáš Kovanda: Nezaměstnanost v Česku roste. Přesto jsme stále nejlepší v Evropě

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Nezaměstnanost v Česku se v říjnu udržela na pěti procentech a výsledek byl o něco horší, než čekali analytici. Počet lidí evidovaných na úřadech práce vzrostl na 370 tisíc, zároveň ale přibylo i volných míst, což ukazuje na přetrvávající nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. V evropském srovnání přitom Česko dál patří k zemím s vůbec nejnižší nezaměstnaností, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

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Pohonné hmoty zdražily o více než třetinu

Největší příspěvek k meziročnímu růstu cenové hladiny přišel naopak z dopravy. Pohonné hmoty a maziva byly meziročně dražší o 35,6 procenta. Výrazněji rostly také náklady na bydlení. Nájemné zdražilo o 6,4 procenta, vodné o 3,9 procenta, stočné o 3,8 procenta, pevná paliva o 4,5 procenta a teplo a teplá voda o 1,6 procenta.

Naopak elektřina byla meziročně levnější přibližně o desetinu a zemní plyn o 3,6 procenta. Rozdílný vývoj jednotlivých položek tak dál ukazuje, že inflace se do rozpočtů domácností promítá velmi nerovnoměrně. Zatímco na potravinách a části energií mohou lidé ušetřit, více platí za dopravu, nájemné a služby.

Služby dál zdražují

Ceny stravovacích služeb v říjnu meziročně vzrostly o 3,8 procenta a ubytování zdražilo o 7,2 procenta. Více stály také organizované dovolené a zájezdy, zatímco oděvy a obuv byly levnější než před rokem. U alkoholických nápojů a tabáku zdražily destiláty a likéry o 2,4 procenta, pivo o 2,1 procenta a tabákové výrobky o 6,5 procenta, víno naopak o dvě procenta zlevnilo.

Rostoucí ceny energií a paliv se promítají také do zahraničního obchodu. Vývozní ceny se v září meziročně zvýšily o 5,7 procenta a dovozní o 8,3 procenta. Meziměsíčně vývoz zdražil o 1,5 procenta a dovoz o 1,8 procenta. Podle ČSÚ rostly v obou případech výrazně především ceny pohonných hmot, elektřiny a zemního plynu.

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Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

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