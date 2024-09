Pečení holubi? Portugalsko rozdá desítky tisíc bytů

Portugalská vláda schválila opatření za dvě miliardy eur (přes 50 miliard korun) na zmírnění krize bydlení.

Do roku 2030 by díky těmto prostředkům v Portugalsku mělo vzniknout zhruba 33 tisíc bytů pro nejpotřebnější rodiny, které se potýkají s vysokými cenami nemovitostí a nájmů, uvádí agentura Reuters. Podle středopravé vlády je to největší veřejná investice do bydlení za poslední desítky let, rozpočtovou stabilitu ale podle vlády neohrozí.

Plánovaných 10 tisíc nových bytů bude mít 100procentní nenávratné financování a na zbývajících 23 tisíc bytů stát poskytne veřejné dotace ve výši 60 procent nákladů na každý dům, uvedl ministr infrastruktury Miguel Pinto Luz.

Opatření bude plně financováno ze státního rozpočtu. Navazuje na více než dvě miliardy eur, které už Portugalsko vyčlenilo na výstavbu 26 tisíc bytů do roku 2026.

„Do roku 2030 vznikne přibližně 59 tisíc nových bytů. Jde o největší veřejnou investici do bydlení za poslední desetiletí, která má zajistit důstojný domov těm, kteří ho nejvíce potřebují,“ řekl Pinto Luz.

Premiér Luis Montenegro uvedl, že jeho menšinová vláda je plně odhodlána řešit problémy s bydlením. Chce spolupracovat se soukromými a družstevními iniciativami. Nová opatření podle předsedy vlády rozpočtovou rovnováhu neohrozí.

Problém s bohatými cizinci

Bytová krize v Portugalsku má kořeny v chronickém nedostatku cenově dostupného bydlení, problém se ještě zhoršuje s příchodem bohatých cizinců. Ty láká možnost získat povolení k pobytu za investici do nemovitostí a také daňové úlevy.

Turistický boom navíc vedl k prudkému nárůstu krátkodobých prázdninových pronájmů, což dál omezuje nabídku volných bytů pro místní. Problém je nejpalčivější v největších městech včetně metropole Lisabonu, kde podle údajů odborníků na bydlení ze společnosti Confidencial Imobiliario vzrostly od roku 2015 nájmy o 94 procent a ceny bytů se zvýšily o 186 procent. Pro srovnání - v Praze se ceny bytů od roku 2015 zvýšily téměř o 150 procent.

Portugalsko není jedinou evropskou zemí, která se potýká s problémy s bydlením. Například Řecko minulý týden uvedlo, že poskytne tříleté daňové úlevy majitelům domů, kteří přemění své krátkodobé pronájmy na dlouhodobé. Atény doufají, že tak omezí prázdninové pronájmy a vyřeší nedostatek bytů. K podobnému kroku se ze stejných důvodů již dříve odhodlaly i jiné turisticky atraktivní destinace, jako jsou španělské Kanárské ostrovy, Berlín a Florencie.