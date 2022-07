Poprvé za třicet let se do Německa víc dovezlo, než vyvezlo

Německo v květnu poprvé od roku 1991 vykázalo měsíční deficit zahraničního obchodu. Přispělo k tomu nečekané snížení vývozu způsobené slabší poptávkou v zemích Evropské unie. Podle sezonně přepočtených údajů činil deficit zahraničního obchodu jednu miliardu eur (24,7 miliardy korun).

Reklama

Ruská invaze na Ukrajinu a čínské protipandemické uzávěry způsobují chaos v mezinárodních dodavatelských řetězcích, což má značné dopady na německou ekonomiku zaměřenou na vývoz, poznamenal Bloomberg.

Export z Německa se v květnu oproti předchozímu měsíci snížil o půl procenta na 125,8 miliardy eur. Analytici dotazovaní agenturou Reuters přitom čekali, že vzroste o 0,9 procenta. Vývoz do unijních zemí se oproti dubnu 2022 snížil o 2,8 procenta.

Pokles vývozu by neměl být přeceňován, řekl hlavní ekonom VP Bank Thomas Gitzel. „Počet negativních zpráv však roste, a střízlivý pohled na čísla zanechává nepříjemný pocit,“ prohlásil nicméně.

Lukáš Kovanda: ECB otevírá další penězovody. Oddaluje bankrot Itálie a Řecka Money Už za necelé tři týdny zahájí Evropská centrální banka cyklus zvyšování úrokových sazeb. Zvýší je poprvé od roku 2011. Ocitá se tudíž na křižovatce. Předlužené země typu Itálie by totiž nemusely vysoké úroky unést, takže by se mohly zhroutit v bankrotu. Tomu se nyní bude ECB snažit zabránit za každou cenu, dokonce za cenu vážného narušení, ba rozbití jednotného trhu EU. Pokud by totiž padla Itálie, může padnout euro – a to je politicky zcela nepřijatelné. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Nejvíce německého exportu směřovalo v květnu do Spojených států, kam bylo meziměsíčně vyvezeno o 5,7 procenta více zboží v hodnotě 13,4 miliardy eur. Vývoz z Německa do Ruska se v květnu oproti předchozímu měsíci zvýšil o 29,4 procenta na jednu miliardu eur. V březnu se v důsledku přísných západních sankcí vůči Moskvě za její invazi na Ukrajinu propadl německý export do této země o 60 procent a v dubnu o 9,9 procenta.

Reklama

Import výrazně překonal prognózy a meziměsíčně se zvýšil o 2,7 procenta na 126,7 miliardy eur. Nejvíce dovozu do Německa pocházelo v květnu z Číny. Dovezené čínské zboží v hodnotě 18 miliard eur představuje oproti předchozímu měsíci pokles o 1,6 procenta.

Další sankce. G7 utne dovoz zlata z Ruska Politika Británie, USA, Japonsko a Kanada zakážou dovoz zlata z Ruska. Na úvod začínajícího summitu sedmi velkých ekonomik G7 to podle agentury Reuters oznámila britská vláda, která chce, aby nové protiruské opatření za invazi na Ukrajinu přijaly také Německo s Francií a Itálií, což jsou zbývající členové G7. Americký prezident Joe Biden na twitteru napsal, že G7 zákaz dovozu zlata oznámí společně. ČTK Přečíst článek