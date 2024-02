Poláci už se těší na balík. Eurokomisaři jim odblokovali biliony

Evropská komise Polsku formálně uvolnila zhruba 137 miliard eur (téměř 3,5 bilionu korun), které blokovala kvůli pochybnostem ohledně právního státu v zemi. Komise v uplynulých letech, kdy ve Varšavě vládla národněkonzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), výplatu peněz z některých fondů pro Polsko zmrazila kvůli podkopávání nezávislosti justice.

Komise oznámila, že odblokovala zhruba 60 miliard eur z unijního fondu na obnovu ekonomik po pandemii covidu-19 a zhruba 76,5 miliardy eur z fondu, který je určen na vyrovnávání životní úrovně mezi unijními státy.

Dnes oznámený krok se podle agentury AP očekával poté, co předsedkyně EK Ursula von der Leyenová minulý týden slíbila „dobré zprávy“ pro nynější polskou vládu liberálního premiéra Donalda Tuska odměnou za jeho úsilí o zrušení opatření, která zavedla předchozí vláda a která byla v rozporu s unijními principy v oblasti justice.

Dnešní krok potvrdil změnu ve vztazích mezi komisí a Varšavou. Ty byly vyostřené od roku 2015, kdy se PiS dostala k moci a začala zavádět reformy, které podle kritiků podřizovaly polské soudnictví politické kontrole.

