Poláci se dočkali. Už jen pár dní a plynovodem Baltic Pipe poteče plyn z Norska

Naděje Polska, které Rusko odstřihlo od dodávek plynu, se upíraly k plynovodu Baltic Pipe. A Poláci se dočkali. V úterý byl norsko-polský plynovod slavnostně uveden do provozu. Stane se důležitou trasou pro přepravu plynu z Norska do Dánska a Polska.

Reklama

Plynovod může ročně přepravit z Norska do Polska až deset miliard metrů krychlových plynu, z Polska do Dánska pak tři miliardy metrů krychlových, uvedla Evropská komise.

Pro srovnání - hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do Evropské unie byl donedávna plynovod Nord Stream 1, který je ale od konce srpna odstaven. Jeho maximální kapacita je až 55 miliard metrů krychlových plynu za rok.

„Baltic Pipe je klíčovým projektem pro bezpečnost dodávek v regionu a je výsledkem politického úsilí EU o diverzifikaci zdrojů plynu. Plynovod bude hrát cennou roli při zmírňování současné energetické krize,” uvedla eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Karel Havlíček: Plyn nakonec bude, to si Německo pohlídá. Otázkou je za kolik Politika Rozhovor s Karlem Havlíčkem, místopředsedou sněmovny a korunním princem v ANO, jsme vedli v pátek velmi brzy ráno. Brzy proto, že Havlíček, jak známo, nikdy nespí. Jelikož je workoholikem. Debatovali jsme tedy ještě před volbami, ve kterých ANO nakonec solidně uspělo. Výsledek jsme samozřejmě v té brzké hodině ještě netušili. Věnovali jsme se energetice, Havlíček byl za minulé vlády vicepremiérem a měl na starost průmysl. Jak se následně při volbách ukázalo, ceny energií se staly klíčem k výsledku. Dalibor Martínek Přečíst článek

Zahájení přepravy plynu je plánováno na 1. října 2022.

Reklama

Projekt Baltic Pipe vznikl ve spolupráci provozovatelů plynárenské přenosové soustavy v Polsku, firmy Gaz-System, a v Dánsku, firmy Energinet. Propojuje dánskou a polskou přepravní soustavu a zvyšuje diverzifikaci dodávek plynu ve středovýchodní Evropě a pobaltských státech. Zhruba 80 procent jeho kapacity si už rezervoval polský plynárenský gigant PGNiG.

Plyn je nejlevnější od července, hlavně díky dodávkám z Nizozemska Trhy Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh klesla na nejnižší úroveň od července, přispěly k tomu vysoké námořní dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) a růst dodávek prostřednictvím potrubí z Norska. ČTK Přečíst článek

Baltic Pipe je od roku 2013 projektem společného zájmu EU a získal z unie finanční prostředky v objemu více než 267 milionů eur (6,6 miliardy korun). Dokončení projektu představuje důležitý krok ke snížení závislosti unie na dovozu plynu z Ruska, posílení vnitřních plynárenských sítí a zvýšení diverzifikace a bezpečnosti dodávek plynu v regionu.

Polsko v dubnu odmítlo platit za dodávky ruského plynu v rublech, Moskva proto dodávky do Polska zastavila. Pro nahrazení ruské suroviny je pro Polsko důležitý plyn z Norska a dodávky přes terminál zkapalněného zemního plynu (LNG).

Potvrzeno: Rusové zastaví Polsku plyn ve středu ráno, odmítlo za něj platit v rublech Politika Dodávky ruského plynu do Polska skončí ve středu v 8:00 ráno. Dosud neoficiální informace polských médií potvrdila polská plynárenská firma PGNiG s tím, že obdržela oznámení o zastavení dodávek od ruského Gazpromu. Minulý pátek vypršel termín, do kterého mělo Polsko zaplatit za suroviny v rublech, jak žádá Kreml. To ovšem polská strana odmítla. Už odpoledne, kdy se začaly objevovat zprávy, že dodávky plynu skončí, jeho cena skočila o 17 procent, uvedla agentura Bloomberg. ČTK, duk Přečíst článek