Havárie nebo sabotáž? Z třech větví plynovodů Nord Stream uniká plyn

Z plynovodů Nord Stream 1 i 2 záhadně uniká plyn. Jde o poruchu nebo sabotáž? Ani jednu možnost nelze v tuto chvíli vyloučit.

Reklama

Švédská námořní správa dnes vydala varování v souvislosti se dvěma úniky zemního plynu z podmořského potrubí Nord Stream 1, které se objevily ve švédských a dánských vodách. Mluvčí úřadu to řekl agentuře Reuters. Příčina úniků je předmětem vyšetřování, Dánsko, Kreml ani experti nevylučují sabotáž.

Švédské a dánské měřicí stanice v pondělí zaznamenaly masivní podmořské výbuchy v místech, kde z plynovodu Nord Stream následně začal unikat plyn. S odvoláním na švédské seismologické středisko o tom informovala agentura Reuters. Dánská armáda zveřejnila video, které zachycuje kruh zčeřené hladiny o průměru zhruba jednoho kilometru.

Provozovatel plynovodu v pondělí nahlásil pokles tlaku v potrubí, které vede z Ruska do Německa a které donedávna bylo hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do Evropské unie.

„Na plynovodu Nord Stream 1 jsou dva úniky - jeden ve švédské ekonomické zóně a druhý v dánské ekonomické zóně. Jsou velmi blízko sebe,” řekl mluvčí námořní správy SMA. Úniky byly zaznamenány severovýchodně od dánského ostrova Bornholm. Podle mluvčího není zatím jasné, co úniky způsobilo. Úřad zároveň sdělil, že se snaží zajistit, aby se žádná loď nedostala příliš blízko k místu úniku.

Nord Stream 1 vede z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Rusko však dodávky tímto potrubím na konci srpna zastavilo, což zdůvodnilo technickými problémy.

Reklama

Gazprom škrtí Evropu na plynu. I tak má rekordní zisky Zprávy z firem Ruská plynárenská společnost Gazprom za první pololetí více než zdvojnásobila zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) na 3,05 bilionu rublů (1,3 bilionu korun). Firma také uvedla, že průměrná vývozní cena plynu se zvýšila více než 3,5krát. Gazprom byl donedávna klíčovým dodavatelem plynu do Evropské unie, kvůli napadení Ukrajiny ale unie začala jeho plyn odmítat. ČTK Přečíst článek

V pondělí dánské úřady požádaly plavidla, aby se vyhýbala okruhu pěti námořních mil (asi devět kilometrů) od místa jihovýchodně od ostrova Bornholm. Důvodem byl únik plynu do Baltského moře z paralelního plynovodu Nord Stream 2. Zprovoznění tohoto plynovodu zabránil německý kancléř Olaf Scholz krátce předtím, než ruská vojska v únoru napadla Ukrajinu. Později téhož dne provozovatel plynovodu Nord Stream 1 rovněž ohlásil pokles tlaku v obou větvích plynovodu.

Spekulace o sabotáži

„Poškození, které se odehrálo ve stejný den současně na třech větvích podmořských plynovodů systému Nord Stream, nemá obdoby,” uvedl dnes provozovatel plynovodu Nord Stream AG. „Zatím není možné odhadnout, kdy bude infrastruktura pro přepravu plynu obnovena,” dodala společnost. Ačkoliv jsou nyní oba plynovody mimo provoz, jsou stále naplněné plynem.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na dotaz agentury TASS, zda mohou být úniky výsledkem sabotáže, řekl, že „v tuto chvíli nelze vyloučit žádnou možnost”. Uvedl také, že potrubí zaznamenalo poškození nejasného charakteru, což je podle něj velmi znepokojivá zpráva s ohledem na energetickou bezpečnost celé Evropy.

Možnost sabotáže nevyloučila ani dánská premiérka Mette Frederiksenová. Je podle ní těžko představitelné, že šlo o náhodu. Šéfka dánské vlády to dnes uvedla při slavnostním zprovoznění plynovodu Baltic Pipe, který se stane důležitou trasou pro přepravu plynu z Norska do Dánska a Polska a který bude schopen dodávat surovinu také odběratelům v okolních zemích.

Poláci se dočkali. Už jen pár dní a plynovodem Baltic Pipe poteče plyn z Norska Money Naděje Polska, které Rusko odstřihlo od dodávek plynu, se upíraly k plynovodu Baltic Pipe. A Poláci se dočkali. V úterý byl norsko-polský plynovod slavnostně uveden do provozu. Stane se důležitou trasou pro přepravu plynu z Norska do Dánska a Polska. ČTK, vku Přečíst článek

Podle nejmenovaného evropského bezpečnostního experta osloveného agenturou Reuters existují náznaky, že v případě úniků plynu z Nord Streamu jde o úmyslné poškození. Na závěry je podle něj ale zatím příliš brzy. Klíčová otázka podle něj zní, kdo by měl z poškození plynovodu prospěch.

Evropská komise (EK) dnes uvedla, že vývoj kolem Nord Streamu bedlivě sleduje a že analyzuje možný dopad úniku metanu do ovzduší. O příčinách úniků je podle ní předčasné spekulovat.

Současné úniky plynu podle Reuters znamenají konec veškerých nadějí, že by do Evropy ještě do začátku topné sezony mohl plynovodem Nord Stream 1 opět začít proudit ruský plyn.

Scholz: Putinovi nejde věřit. Po plynu může zastavit i dodávky ropy Politika Německo musí být připraveno na to, že Rusko by mohlo po dodávkách plynu zastavit také dodávky ropy. Vyplývá to podle agentury DPA z vyjádření německého kancléře Olafa Scholze. ČTK Přečíst článek