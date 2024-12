Poláci jdou do boje s vysokou cenou másla. Na trh uvolní strategické zásoby

Polská vláda se chce pokusit zastavit prudký růst ceny másla. Uvolní na trh 1000 tun tohoto tuku ze státních strategických rezerv. Kilogram se bude prodávat za 28,38 zlotého (zhruba 167 korun). Informuje o tom polský vládní web. Na drahé máslo si stěžují i zákazníci v České republice.

Reklama

Dražší máslo se v Polsku stalo tématem společenské a politické diskuse. Velká část voličů viní z vyšších cen vládu, připomíná zpravodajský server Business Insider. Příčinou je ale především situace na světovém trhu s mlékem, který trpí nedostatkem nabídky. A pak také fakt, že zpracovatelé mléka upřednostňují ziskovější výrobky, jako je sýr. Ceny másla tak dosahují rekordních hodnot v celé Evropě, což je špatná zpráva pro kuchaře a pekaře před vánočními svátky.

Zatímco meziroční míra inflace v Polsku činila v říjnu pět procent, ceny másla vzrostly o 22 procent, píše agentura Reuters.

„Máslo prodávané Agenturou pro strategické rezervy (RARS) pochází z potravinových rezerv agentury.... Intervence RARS by měla přispět ke stabilizaci cen másla na trhu,“ uvedla polská vládní agentura s tím, že uvolní mražené máslo v blocích po 25 kilogramech.

Podle analytika společnosti Crédit Agricole Bank Polska Jakuba Olipry bude dopad oznámeného opatření na trh velmi omezený. Dalších 1000 tun másla od RARS totiž představuje jen 0,5 procenta roční spotřeby v zemi. Pokud se ale zvýšená nabídka soustředí do krátkého období, mohlo by to podle Olipry trh přesto ovlivnit a přispět k poklesu ceny.

Reklama

Strategické zásoby másla má i Česká republika. Správa státních hmotných rezerv, která zajišťuje pro stát zásoby pro případ krizí, uchovává máslo podobně jako maso, konzervy, sušené mléko, obilí, sýr, cukr nebo sůl.

Chlebíček je národní poklad. Cizinci ho okukují ve výlohách Enjoy Francouzi mají amuse bouche, Britové sendvič a Češi chlebíček. Jak se jeho podoba proměnila během 100 let? A který mají Češi nejraději? Petra Nehasilová Přečíst článek

Kampaň s Kim Kardashian zabrala. Mladí Briti vykupují Guinness, ten bude na příděly Enjoy Tmavé pivo značky Guinness ve Velké Británii zažívá renesanci. Dostalo se do hledáčku mladých konzumentů, kteří ho nakupují po litrech a fotkami s pintami v ruce plní sociální sítě. Ostrovní hospody nakonec budou muset dostávat od irského výrobce na Vánoce příděly. Karel Pučelík Přečíst článek