Ceny pohonných hmot začaly stagnovat. Kde řidiči natankují nejlevněji?

Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku po měsíci růstu začaly na začátku prázdnin stagnovat. Nejprodávanější benzin Natural 95 v uplynulém týdnu zlevnil v průměru o dva haléře na 37,34 koruny za litr. Nafta stála ve středu průměrně 32,35 koruny ta litr a byla tak o haléř dražší než před týdnem. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Skokové změny cen analytik v příštích týdnech neočekává, měly by se pohybovat blízko současné úrovně.

Nejlevněji se tankuje v Ústeckém kraji

Ceny u čerpacích stanic rostly od konce května, před koncem června se dostaly nejvýše za téměř dva měsíce. I když se od té doby příliš nezměnily, jsou nyní výrazně nižší než před rokem. Za litr Naturalu 95 platí motoristé o téměř 11 korun méně než loni touto dobou, cena nafty je na litru nižší o skoro 16 korun.

Ceny na burze v Rotterdamu se drží na stejné úrovni jako před dvěma měsíci, což se odráží i na cenovém vývoji v České republice, poukázal ředitel společnosti 4Trans Jaroslav Ton. „V následujících týdnech se proto předpokládá další stabilizace až mírný pokles cen benzinu, zatímco ceny nafty budou před očekávanou stagnací ještě několik týdnů mírně růst,“ podotkl. Letní prázdniny tak podle něj budou pro české řidiče příznivé, a to s průměrnými cenami pohonných hmot podobnými těm z roku 2021.

Nejlevnější Natural 95 natankují řidiči nadále v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 36,95 Kč. Nafta je nejlevnější v Jihočeském a Královéhradeckém kraji, litr tam prodávají průměrně za 31,74 korun. Naopak nejdražší paliva nabízejí už tradičně čerpací stanice v Praze, kde litr benzinu ve středu stál průměrně 38,25 koruny a nafty 33,72 korun.

