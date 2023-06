Počet obyvatel Česka je nejvyšší v historii. Covidové zemřelé více než nahradili Ukrajinci

Počet obyvatel Česka je nejvyšší v historii, ke konci letošního března činil 10,85 milionu. Úbytek způsobený nadměrným počtem zemřelých na covid více než kompenzuje příliv Ukrajinců prchajících před válkou, což může být pro českou ekonomiku vzpruha, komentuje čerstvá data Českého statistického úřadu hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Reklama

V Česku za dva roky přibylo zhruba 360 tisíc obyvatel (viz graf). Jedná se zejména o ukrajinské uprchlíky před válkou. Tento nárůst tedy více než kompenzuje úbytek obyvatelstva způsobený nadměrným počtem úmrtí na covid.

Například v prvních třech měsících roku 2021 se počet obyvatel ČR snížil zejména právě kvůli covidu z 10,7 milionu na 10,49 milionu, tedy o 210 obyvatel. Nejde jen o to, že se tehdy kvůli covidu více umíralo, zejména mezi lidmi vyšších věkových kategorií, ale také o to, že v souvislosti s restrikcemi proti šíření nákazy byla silně omezena, či dokonce zcela potlačena imigrace.

Počet obyvatel ČR zachraňuje migrace

Výrazný nárůst početního stavu obyvatelstva, jenž je patrný od začátku roku 2022, tak souvisí nejen s válkou na Ukrajině, ale zčásti představuje také kompenzaci za předchozí nemožnost se do Česka vůbec přistěhovat, zcela bez ohledu na válku. Lidé, kteří chtěli do Česka imigrovat v letech 2020 nebo 2021, museli v celé řadě případů počkat, až to bude možné – tedy museli počkat minimálně do roku 2022.

Populační nárůst by měl být tuzemské ekonomice papírově vzpruhou. Vzestup počtu obyvatel je jedním ze zdrojů ekonomického růstu. Samozřejmě za té podmínky, že se imigrující obyvatelstvo uspokojivě začleňuje pracovního trhu hostitelské země. Což by například v případě imigrantů z Ukrajiny mělo být z podstatné části splněno.

Lukáš Kovanda: Nepříjemné překvapení, Česko stále není z recese venku Názory Česko stále zápolí s recesí. Nečekaně. Podle dnešních zpřesněných údajů ČSÚ se totiž zatím letos – poměrně překvapivě – nedokázalo vymanit z technické recese, do níž upadlo loni ve druhém pololetí, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

David Ondráčka: Smutné výročí. Ukrajina je ve válce už devět let, ne jen rok Názory Válka na Ukrajině už trvá šílených devět let, a nikoli jen rok, kdy začala celoplošná agrese Ruska. Bohužel konec války zatím není na dohled, píše v komentáři pro Newstream David Ondráčka, protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International. „Probírají se všemožné aspekty, podle mě je nejhorší dopad na běžné lidi. Ti denně umírají, trpí pod bombardováním, převrátil se jim život naruby, mají zničená města a domy a mnozí musí před válkou prchat,“ uvádí s tím, že aktuálně je osm milionů uprchlíků v zahraničí (nejvíc v Německu a Polsku, pak v Česku), a dalších skoro 6 milionů je vnitřně vysídlených a nemůžou domů. David Ondráčka Přečíst článek