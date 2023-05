Lukáš Kovanda: Nepříjemné překvapení, Česko stále není z recese venku

Česko stále zápolí s recesí. Nečekaně. Podle dnešních zpřesněných údajů ČSÚ se totiž zatím letos – poměrně překvapivě – nedokázalo vymanit z technické recese, do níž upadlo loni ve druhém pololetí, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Mezičtvrtletně totiž ekonomika ČR letos v prvním čtvrtletí jen stagnovala, i když se většinově čekal její růst. Důvodem je hlavně slabší spotřeba domácností, které kvůli drahotě „už nemají, kde brát“.

Zatímco mezi analytiky panovala shoda, že ekonomika mezičtvrtletně od ledna do března přidala 0,1 procenta, ve skutečnosti jen stagnovala. To je sice lepší výsledek než loni ve druhém pololetí, kdy mezičtvrtletně klesala, což je právě z definice technická recese. Avšak stále ani letos tedy nemůže být řeč o úplném vymanění se z recese.

zdroj: ČSÚ

Ještě výrazněji ovšem ekonomika zklamala v meziročním pohledu. Propadla se totiž o 0,4 procenta, přičemž shoda mezi analytiky byla, že poklesne pouze o 0,2 procenta.

Propad spotřeby je nečekaně silný

Meziročně se spotřeba domácností letos v prvním čtvrtletí propadla nečekaně silně, o 6,4 procenta. Tento pokles odráží loňský historicky rekordní propad reálných výdělků obyvatelstva, které klesly o bezprecedentních 7,5 procenta.

Růst příjmů obyvatelstva totiž nejen, že nestačil na celoroční 15procentní inflaci, ale hluboce za ní zaostal. Tento vývoj si svou daň z důvodu setrvačnosti vybírá i letos. Nepříjemným překvapením přitom tedy je, jak nečekaně silně se tak děje.

Za celý letošní rok tak česká ekonomika vykáže jen nepatrný růst 0,1 procenta, když ji do pásma „černé nuly“ dostane oživení zahraniční poptávky a zahraničního obchodu, které ostatně situaci alespoň zčásti zachraňovalo už právě letos od ledna do března, jak plyne z dnes zveřejněných dat.