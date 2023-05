P2P investice čeká raketový růst. Budou u toho i Češi?

V loňském roce většina tradičních investičních nástrojů včetně akcií, nemovitostí nebo podílových fondů pod vlivem inflace, problémů s dodavatelskými řetězci i rostoucích úrokových sazeb ztrácela na hodnotě. Populárnější se tak stávají investice s pevným výnosem.

Češi patří dlouhodobě mezi konzervativní investory a spoléhají se typicky například na investice do nemovitostí. Nyní ovšem přicházejí na nový způsob, jak bojovat s inflací. Souběžně s ochlazováním realitního trhu tak jdou s trendem růstu globálního trhu P2P / P2B úvěrů, který se do roku 2030 zvětší až desetinásobně.

Podle čerstvých odhadů společnosti Acumen Research and Consulting globální trh P2P úvěrů poroste ročním tempem 29,1 procenta. Z 82,3 miliardy dolarů v roce 2021 se očekává nárůst na 804,2 miliardy dolarů v roce 2030. Trh s P2P (peer-to-peer) a P2B (peer-to-bussiness) investicemi totiž nabízí možnost vysokého zhodnocení, které navíc není závislé na dění na finančních trzích. Investice do zajištěných úvěrů tak mohou částečně nahradit tradiční investice ovlivněné inflací a úrokovými sazbami.

Češi hledají nové příležitosti

Mezi Čechy se dlouhodobě těšily největší oblibě investice do nemovitostí. Na realitní trh ovšem loni silně dopadl právě růst úrokových sazeb a stejně tomu bude i v roce 2023. Konzervativní Čeští investoři proto hledají jiné možnosti s podobným poměrem rizika a výnosu. Jednou z cest jsou investice do úvěrů zajištěných nemovitostí. Ty mohou na rozdíl od přímých investicí do nemovitostí přinášet i v letošním roce výnos až 10 procent.

„České investiční prostředí je tradičně konzervativní, suverénně vládnou investice do nemovitostí. Realitní trh výrazně zpomalil a lidé jsou a budou nuceni hledat jiné, lepší investiční příležitosti. Šikovní Češi i v dnešní turbulentní době našli uličku v podobě investic do úvěrů. Mohou tak investovat do oblíbených nemovitostí a zároveň bojovat s inflací, nebo ji dokonce překonat, přičemž mohou své investiční portfolio mnohem lépe diverzifikovat“ vysvětluje Pavel Klema, CEO české fintechové platformy Bondster.

Poučení z roku 2022: nesázet na jednu kartu

Po zkušenostech z minulého roku budou letos investoři svoje aktiva mnohem více diverzifikovat. U celé řady z nich totiž převládala v portfoliu koncentrace investičních rizik nad zdravou diverzifikací, což bylo hlavním důvodem ztrát. Podle analytiků Bondsteru můžeme sledovat, že ani Češi už se nespoléhají jen na jeden typ investice.

„Dříve bylo mezi Čechy evergreenem, že kdo chtěl zhodnotit svoje peníze, koupil byt. Češi se ale naštěstí z turbulentního roku 2022 poučili a do budoucna budou svoje peníze rozdělovat mezi více různých investic. Nabídka tradičních nástrojů, které mohou v roce 2023 přinést stabilní zisk srovnatelný s výší inflace, je ale velmi omezená. Proto budou Češi stále častěji zařazovat do portfolia i nové či netradiční nástroje,” dodává Klema.

Jen P2B investice přes platformu Bondster, která už od roku 2017 propojuje nebankovní společnosti s investory, už využívá 17 tisíc investorů. Průměrný roční výnos investora zde činil v minulém roce 12,8 procenta, a u úvěrů, do kterých uživatelé investovali nejčastěji, šlo dokonce o 16 až 17 procent.

Trh s úvěry sice v letošním roce očekává změny, nadále ale bude zůstávat stabilní. Pokles čeká pod vlivem vysokých úrokových sazeb zvláště hypotéky. Stále však bude přetrvávat poptávka po jiných typech úvěrů, a to jak spotřebitelských, tak podnikatelských.

„Trh s úvěry bude tento rok ovlivněn zejména růstem úrokových sazeb, výší úroků pro dlužníky a ekonomickou nejistotou. Pozorujeme také větší obezřetnost ze strany poskytovatelů úvěrů, tedy bank i nebankovních společností, a menší míru schvalování úvěrů. Pro investory do úvěrů jde o dobré zprávy, neboť vyšší úrokové sazby zvyšují potenciální výnosy. Větší opatrnost poskytovatelů zároveň snižuje rizika pro investory. Protože máme v nabídce úvěry ze 22 zemí a 4 kontinentů, nemají na investory při vhodné diverzifikaci příliš velký vliv dopady makroekonomických změn v České republice,“ komentuje Klema výhledy pro tento rok.

Větší regulace přinese větší důvěru

Právě v oblasti zvyšování ochrany prostředků P2P/P2B investorů dochází v poslední době k celé řadě pokroků. Nestabilní trh v roce 2022 ovlivnil důvěru investorů napříč všemi odvětvími a reagovat na to musí i zprostředkovatelé investic do úvěrů. Ruku v ruce s touto samoregulací jde i snaha o větší kontrolu nad tímto prostředím ze strany legislativy.

Investiční platformy proto přicházejí s novými a více zabezpečenými produkty. Příkladem mohou být třeba úvěrové listy, které zajišťují ochranu a transparentnost investic v souladu se směrnicí o trzích finančních nástrojů MiFiD II. V případě Bondsteru pak jde například o úvěry zajištěné nemovitostí nebo s garancí zpětného odkupu.

„S ohledem na to, jak bude vypadat investiční trh v roce 2023, očekáváme výrazný růst zájmu o P2B investování. I díky větší transparentnosti a důvěryhodnosti těchto investic se k nim navíc začne přiklánět i stále více konzervativnějších českých investorů, kteří hledají atraktivní výnosy při rozumné míře rizika,” uzavírá Klema.

