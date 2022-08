OSN: Ceny potravin ve světě klesly na předválečnou úroveň

Index světových cen potravin se v červenci propadl téměř o devět procent na nejnižší úroveň od ledna, než ruská blokáda přístavů na Ukrajině – hlavním vývozci potravin – zvýšila ceny potravin na rekord. Globální ceny potravin klesly nejvíce od roku 2008 poté, co se obavy ohledně dodávek obilí a rostlinných olejů zmírnily, když Ukrajina začala směřovat k obnovení vývozu, uvedla agentura Bloomberg.

Index OSN klesl čtvrtý měsíc a nabídl určitou úlevu spotřebitelům ve světě, kteří čelí prohlubující se krizi životních nákladů, která zahrnuje vše od energetiky po dopravu. Ceny přesto zůstávají zvýšené, což vytváří tlak na nízkopříjmové domácnosti a zhoršuje celosvětový hlad, uvedl Bloomberg.

Index cen potravin FAO do července 2022:

zdroj: FAO

Ceny pšenice a kukuřice se minulý měsíc snížily poté, co Moskva a Kyjev dosáhly dohody o znovuotevření ukrajinských přístavů a ​​první loď vyplula z Oděsy. Dva týdny po dohodě však zbývá vyřešit nesčetné množství problémů, než bude možné zvýšit export. V pátek opustily přístavy země další tři lodě s obilím.

„Zvýšená sezónní dostupnost v Argentině a Brazílii, kde sklizeň kukuřice pokročila rychleji než loni, také pomohla zmírnit tlak na ceny,” uvedla FAO v prohlášení.

Miliony lidí hladoví

Index OSN sleduje vývozní ceny surového zboží a nezahrnuje maloobchodní přirážky, takže i když je to pro spotřebitele povzbudivější znamení, stále čelí vysokým cenám. Například africký region Sahel v Burkině Faso zažívá nejhorší potravinovou krizi za posledních deset let, desítky milionů lidí na celém kontinentu čelí hladu.

Potravinářský gigant Nestlé během druhého čtvrtletí vyvolal další kolo zvýšení cen pro spotřebitele, protože jeho vlastní náklady vzrostly. Skupina Supermarket Ocado uvedla, že spotřebitelé přecházejí na levnější produkty, aby ušetřili peníze.

Ceny potravin již během pandemie vzrostly, protože logistická proticovidová omezení způsobovala problémy a poptávka převyšovala nabídku, když se ekonomika začala zotavoval. Nyní však trh s komoditami tíží začátek sklizně na severní polokouli a obavy z hrozící recese nejen ve vyspělých ekonomikách.

