Oprava Barrandovského mostu se protáhne. Silničáři narazili na skryté vady

Oprava Barrandovského mostu v Praze bude delší, než silničáři očekávali. Důvodem je horší stav konzolí na okraji mostu. Přesný datum ukončení oprav zatím není dán, stále ale platí, že rekonstrukce skončí letos. Novinářům to v pondělí řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josef Richter.

Původně měly opravy na Barrandovském mostě skončit do konce letních prázdnin. TSK ale v polovině května oznámila, že tento termín nestihne. Nyní se podle Hřiba a Richtera proti květnovým očekáváním datum ukončení dále oddaluje. Důvodem je, že řešení problému s konzolí bylo složitější, než silničáři předpokládali.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a který je již opraven, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. Most z roku 1983 nebyl dosud kompletně opraven. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.

