Odejde Trump s prázdnou? EU nabídla Ukrajině vlastní dohodu o těžbě nerostů

Evropská unie nabídla Ukrajině vlastní dohodu o těžbě nerostů v Ruskem napadené zemi. Podle Evropské komise bude výhodná pro obě strany, napsal server Politico. Stalo se to v době, kdy americký prezident Donald Trump oznámil, že Washington je blízko uzavření podobné dohody s Kyjevem.

Evropský komisař pro prosperitu a průmyslovou strategii Stéphane Séjourné uvedl, že konkurenční návrh předložil ukrajinským představitelům v pondělí při návštěvě delegace Evropské komise v Kyjevě, která se uskutečnila u příležitosti třetího výročí rozsáhlé ruské invaze.

„Jedenadvacet z 30 kritických materiálů, které Evropa potřebuje, může v rámci oboustranně výhodného partnerství poskytnout Ukrajina,“ řekl podle agentury AFP. „Přidaná hodnota, kterou Evropa nabízí, spočívá v tom, že nikdy nebudeme požadovat dohodu, která není výhodná pro obě strany,“ řekl Séjourné.

Americký prezident Trump se podle serveru Politico snaží stále agresivněji získat přístup k nerostnému bohatství Ukrajiny a požaduje až 500 miliard dolarů (12 bilionů korun) jako náhradu za to, že Washington podpořil Kyjev při odrážení ruské invaze.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dosud odmítl podepsat dva návrhy dohody navržené Trumpovou administrativou s tím, že podmínky, které podle deníku The New York Times zahrnují to, že se Kyjev vzdá nerostných surovin a příjmů z ropy, plynu, přístavů a další infrastruktury ve výši 500 miliard dolarů, jsou příliš tvrdé. Americký návrh také podle Zelenského nenabízí žádné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu do budoucna.

Ukrajina má významná ložiska důležitých prvků a nerostů, od lithia po titan, které jsou nezbytné pro moderní technologie a jsou velmi žádané v celosvětovém boji o zdroje. Má také značné zásoby uhlí, ropy, plynu a uranu, byť většina z nich se nachází na území pod ruskou kontrolou.

