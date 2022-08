Cyklistické řetězce trpí: V době covidu nakoupily mraky zásob, v době inflace je nemohou prodat

Doba covidu jako jednomu z mála byznysů přála jízdním kolům, neboť i v době omezení bylo v mnoha zemích možné vyrážet – samozřejmě o samotě – na výlety. Následná doba rapidní inflace, ve které lidé začali šetřit, však i výrobcům a prodejcům zkřížila plány. S nadějí na pokračující zájem o kola po skončení hlavních vln covidu nakoupili velké množství zásob – a teď neví, co s nimi a počítají ztráty, napsal deník The Wall Street Journal.

Reklama

Generální ředitel cyklistické společnosti ElliptiGo Bryan Pate neměl dostatek svých outdoorových kol na prodej, když poptávka v roce 2020 prudce vzrostla. Dnes má sklad v San Diegu nacpaný příliš mnoha koly, které si málokdo přeje.

Byli jsme jako surfaři, kteří nechytili vlnu, řekl generální ředitel cyklistické společnosti ElliptiGo Bryan Pate.

Cena jejich kol začíná na zhruba 1500 dolarech (asi 36 tisíc korun). „Je to všestranná bitva, abychom se srovnali na dalších 18 měsíců,” řekl deníku The Wall Street Journal.

Řeky se kvůli změně klimatu vypařují. Říční pilíře evropského obchodu kolabují Money Letošní horké léto s teplotními rekordy po cele Evropě způsobilo razantní vysychání hlavních evropských řek, které se stávají neprůjezdnými pro lodní nákladní dopravu. Kolabuje tak jeden ze základních pilířů evropského obchodu a například ve Francii komplikuje chlazení tamních jaderných elektráren. Škody způsobené nízkým stavem vody půjdou do miliard eur, napsala agentura Bloomberg. Dušan Kütner Přečíst článek

Mnoho maloobchodníků, kteří měli v raných fázích pandemie příliš málo co nabídnout, má nyní všeho příliš mnoho – od kol a nábytku po oblečení a grily. Nashromáždili dodatečné zásoby, protože očekávali trvalou poptávku a problémy s dodavatelským řetězcem. Nečekali, že zákazníci přesunou své útraty na koncerty, restaurace a cestování, a poté, že rostoucí inflace – která byla v červnu v USA nejvyšší od roku 1981 – nahlodá domácí rozpočty.

Velké zásoby trápí i Walmart a další

Výsledné nahromadění neprodaného zboží přimělo mnoho velkých národních řetězců, jako je Walmart a Target, zaměřit se na snížení zásob zboží v tomto roce s varováním, že utrpí jejich zisky. Walmart na konci července ohlásil snížení letošního zisku až o 13 procent, načež klesly akcie řetězce o téměř osm procent. Majitelé sítě, nejbohatší rodina na světě Waltonových, tak přišla během chvíle o 11,4 miliardy dolarů.

Reklama

Lidé šetří, Walmart snižuje výhled. Nejbohatší rodina světa za jediný den přišla o miliardy dolarů Zprávy z firem Poté, co největší americký maloobchodní řetězec Walmart v úterý ohlásil snížení letošního zisku až o 13 procent, klesly akcie řetězce o téměř osm procent. Majitelé sítě, nejbohatší rodina na světě Waltonových, tak přišla během chvíle o 11,4 miliardy dolarů. A nejsou jedinými potrefenými majiteli řetězců, uvedla agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

A nejsou jedinými potrefenými majiteli řetězců, uvedla tehdy agentura Bloomberg. Prodejce luxusního nábytku RH a výrobce grilů Weber rovněž zasáhla klasající poptávka po jejich zbož a prodejci proto snížili na začátku léta prodejní odhady. Také výrobce matrací Sleep Number začal letos nabízet další akce poté, co se prodeje zpomalily.

Stejné problémy nyní zmítají cyklistickým průmyslem, který během roku 2020 zaznamenal prudký nárůst poptávky, když spotřebitelé zavření ve svých domovech hledali cvičení nebo únik před izolací.

Coca-Cola i McDonald´s hlásí pokles zisku o desítky procent. I kvůli odchodu z Ruska Zprávy z firem Potravinářské giganty McDonald´s a Coca-Cola sice oznámily nad očekávání dobré výsledky za druhé čtvrtletí, obě společnosti se ale potýkaly s poklesem zisku, a to o desítky procent. Důvod? Inflace a růst nákladů, do kterých zejména McDonald´s započítal 1,2 miliardy dolarů kvůli svému odchodu z ruského trhu. ČTK Přečíst článek

Americký výrobce stacionárních kol Peloton Interactive, který věřil, že poptávka zůstane zvýšená po léta, utratil stovky milionů, aby přesunul výroby kol zpátky do USA, aby se vyhnul problémům s dopravou ze zámoří. Ale když se spotřebitelé dostali z izolace a karantény, ztratili o highendových kola zájem. A Peloton, kterému zůstala spousta neprodaných kol, zrušil své výrobní plány.

Klesly tržby celého cyklotrhu

Tržby ochlazují i ​​v menších cyklistických podnicích. Tržby u prodejců jízdních kol v USA tak celkově klesly od ledna do června oproti loňskému roku o sedm procent, podle skupiny pro průzkum trhu NPD, ve srovnání se skokem o 46 procent ve stejném období v roce 2020.

V USA stojí benzin stejně jako v březnu. V Česku zlevnil výrazně více Money Ceny benzínu ve Spojených státech klesly pod čtyři dolary za galon (asi 24,89 korun za litr) a sestoupily na nejnižší úroveň od března. To znamená úlevu pro Američany, kteří se potýkají s raketově rostoucími cenami všeho od potravin po pronájmy, takže inflace v zemi je jedna z nejvyšších od počátku osmdesátých let, uvedl deník The New York Times. V Česku se nyní cena benzinu oproti březnu snížila o téměř devět procent. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Ve společnosti Bike Habitat v New Yorku se v raných fázích pandemie tvořily fronty na cokoliv, co bylo v daný den k dispozici, řekl majitel firmy Charlie McCorkell. Nyní má na skladě zhruba 2000 kol, což je více než dvojnásobek toho, co by preferoval. A někteří zákazníci jsou ochotni odejít třeba jen kvůli barvě kola.

Máme sto černých a žádné červené, řekl majitel firmy Bike Habitat Charlie McCorkell. A zákazníci chtějí jen ty červené.

„Očekávám, že tržby za rok 2022 budou nižší než v roce 2019,“ dodal.

Někteří prodejci jízdních kol zašli tak daleko, že si mezi sebou vyměňovali produkty ve snaze vyrovnat nabídku mezi obchody, řekla Heather Masonová, prezidentka National Bike Dealers Association, obchodní skupiny specializovaných prodejců jízdních kol. „Vidíme pokles zájmu a opravdu to chceme zvrátit, jak nejlépe umíme,” dodala.

Inflace ovlivňuje milostný život v USA. Roste napětí, kdo by měl zaplatit účet Enjoy Zdražování, které je ve Spojených státech nejvyšší za 40 let, se projevuje i na chování uživatelů online seznamek. Ti se teď totiž daleko více zajímají o příjmy svých potenciálních partnerů, píše agentura Bloomberg. kuš Přečíst článek

ElliptiGo působící na trhu 14 let se v současné pozici ocitla kvůli rozhodnutím přijatým již v roce 2020. Raketově rostoucí poptávka v prvních měsících pandemie přesvědčila šéfa firmy Patea, aby zvýšil počet kol, které si objednal od výrobců v Asii, o třetinu. Tváří v tvář varování, že dodací lhůty se prodlužují u komponent, které výrobci potřebovali k montáži firemních značkových kol, zadal podobně vysoké objednávky na roky 2021 a 2022 v polovině roku 2020, mnohem dříve, než by normálně dělal. Musel dokonce koupit malý počet komponentů pro dodání v letech 2023 a 2024.

Rozhodnutí byla učiněna před dlouhou dobou za velmi odlišných okolností, říká šéf ElliptiGo Bryan Pate. Ale svět už není takový, jaký byl tenkrát, dodal.

Požehnání, které plánoval, nepřišlo. Pate jen podle svých slov sledoval, jak se zákazníci hrnou ke konkurentům, zatímco jeho kola ležela buď nedokončená, nebo uvízla na Tchaj-wanu kvůli problémům v dodavatelském řetězci. „A teď, když mám dost kol, očekávám, že prodeje ElliptiGO v roce 2022 budou pod úrovní roku 2019,“ řekl Pate. „Pádlovali jsme, dostali jsme malou dynamiku, ale pak nás vlna minula," řekl. „Nikdy jsme nesurfovali. A důvod, proč jsme nesurfovali, je ten, že jsme neměli produkt,“ poznamenal.