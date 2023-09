NFT byly kdysi žhavou investicí, dnes zažívají horké chvilky

Trh s digitálním uměním dosáhl vrcholu na začátku roku 2022. Od té doby se nadšení investorů vytratilo. Řada sběratelů se cítí podvedená a obrací se na soud.

Lépe už bylo

NFT se poprvé překonaly do hledáčku Daniela Maegaarda v roce 2018. Do tokenů začal investovat v roce 2019 a do roku 2021 jich držel stovky, což ho nakonec zařadilo mezi nejznámější a nejvlivnější sběratele NFT na světě.

Pod pseudonymem Seedphrase nashromáždil tokeny v hodnotě milionů dolarů a v roce 2022 jeden prodal za hezkých 4,45 milionu dolarů (101 milionů korun). Ale během posledních několika měsíců Maegaard svou sbírku zmenšil, a značná část trhu se podle jeho slov kompletně potopila, píše agentura Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-01/nft-hype-fades-in-crypto-market-as-sales-volume-plunges?in_source=embedded-checkout-banner#xj4y7vzkg)

Dvouletá minima

NFT je zkratkou pro non-fungible tokes, tedy nezaměnitelné tokeny. Ty sice vycházejí jsou nejčastěji spojované s digitálními uměleckými díly a dalšími sběratelskými předměty zaznamenanými na krypto blockchainech, ztratily většinu. Ještě předloni přitom krypto nadšenci tvrdili, že je to ta „další velká věc“. Hnát ceny do výšin pomohl takzvaný efekt FOMO, neboli strach z promeškání příležitosti. Ceny NFT nadále klesají od svých historických maxim v lednu 2022. Kupující a prodávající se zoufale snaží najít dlouhodobou hodnotu ve spekulativních digitálních aktivech.

Měsíční objem obchodů s NFT se podle dat společnosti DappRadar mezi lednem 2022 a červencem 2023 propadl o 81 procent. Za stejné období klesly měsíční objemy obchodů NFT o 61 procent. A minimální ceny pro slavné NFT, jako jsou Bored Ape Yacht Club (https://nftpricefloor.com/bored-ape-yacht-club) či CryptoPunks, jsou podle NFT Price Floor na dvouletých minimech.

Kryptoměny se vzpamatovaly

„Když se podíváte na grafy, všechno je dole,“ řekl Bloombergu Lorenzo Melendez, prezident projektu NFT Pudgy Penguins – pojmenovaném po digitálním umění s kreslenými, roztomilými verzemi nelétavých ptáků. „Vidíte jen spoustu kapitulace: Nevíme, co dělat nebo kam jít.“

NFT spolu s trhem kryptoměn prodělaly prožily loni bolestivý rok, protože řada kolapsů a skandálů vylekala investory na trhu s digitálními aktivy, který už byl tou dobou svírán rostoucími úrokovými sazbami. Ale i když se širší kryptotrh v letošním roce celkem stabilizoval, NFT stále nedokázaly najít pevnou půdu pod nohama.

Již deset let

I když NFT existují již téměř deset let, skutečně se rozjely až po roce 2017, kdy Dapper Labs debutovala svou hrou CryptoKitties, která předvádí obchodovatelné kočky s velkými očima. Stala se tak populární, že ucpala síť Ethereum. O několik let později vtrhl na scénu Bored Ape Yacht Club – sbírka kreslených opic NFT, ze které se stala kulturní senzace inspirující večírky v reálném světě, na které je těžké se dostat. Do prostoru digitálního umění se také nahrnuly další celebrity, včetně Madonny, Paris Hilton a Justina Biebera. Někteří sběratelé se stali přes noc milionáři, když hodnota jejich sbírek rychle rostla.

Začátkem roku 2022 dosáhla mánie vrcholu. Od té doby se ale trh obrátil. Nálada investorů pohasla, sběratelé podávají žaloby na tvůrce a prodejce NFT. Obchodníci také postupují dál, často se přesouvají zpět do kryptoměn: cena bitcoinu letos vzrostla zhruba o 60 procent.

Draze nakoupili, teď litují. Investoři do Bored Apes tvrdí, že naletěli Paris Hilton, chtějí soud Money Skupina investorů žaluje aukční síň Sotheby's a další společnosti kvůli aukci a propagaci NFT Bored Ape Yacht Club v roce 2021, která následovala po propadu cen tohoto digitálního umění podporovaného celebritami jako jsou Paris Hilton nebo Justin Bieber. nst Přečíst článek