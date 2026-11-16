Nezaplacené fitko jako předzvěst finančních problémů. Bankovní analytici sledují nový varovný signál
Britským analytikům bliká nečekaná kontrolka finančního stresu domácností: přibývá lidí, kteří nezvládají zaplatit členství v posilovně. Pokud se podobné problémy přelijí i do splátek kreditních karet a úvěrů, mohou začít tlačit na zisky bank a jejich akcie.
Britské banky možná dostávají první varování o zhoršující se finanční kondici domácností z nečekaného místa. Podíl lidí, kteří nezvládli uhradit členství ve fitness centrech, roste už pět měsíců v řadě, píše agentura Bloomberg. Analytici tento vývoj sledují jako možný časný signál problémů, které by se později mohly projevit také u splátek kreditních karet, spotřebitelských úvěrů nebo hypoték.
Analytik RBC Capital Markets Benjamin Toms považuje rostoucí počet nezaplacených členství za jeden z důvodů opatrnosti vůči bankovním akciím. V září selhalo kvůli nedostatku peněz na účtu 6,6 procenta pokusů o inkaso plateb za fitness služby.
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Posilovna jako první výdaj na odstřel
Logika je jednoduchá. Pokud domácnost začne mít problémy s penězi, členství v posilovně patří podle Tomse mezi první výdaje, kterých se může vzdát. Pokud se finanční tlak prohloubí, mohou následovat problémy s jinými závazky.
Pro banky by to znamenalo vyšší riziko nesplácení. Musely by vytvářet větší opravné položky na problémové úvěry, což by mohlo snižovat jejich zisky a tlačit dolů ceny akcií.
Údaje z fitness center ale nejsou dokonalým ukazatelem. Analytik JPMorgan Chase Sheel Shah upozorňuje, že členství v posilovnách využívají častěji mladší lidé, takže tato data nemusejí přesně odrážet stav celé populace. Podle něj mohou mít větší vypovídací hodnotu pro kreditní karty a osobní půjčky než pro hypoteční trh.
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Hypotéky zatím problém neukazují
Z širších dat zatím není vidět, že by se finanční problémy domácností výrazně přelévaly do běžného splácení. Podíl neúspěšných měsíčních splátek úvěrů se v Británii drží kolem pěti procent a u hypoték přibližně na 0,9 procenta. Klesl také podíl nezaplacených účtů za elektřinu a plyn oproti maximu z konce roku 2025.
Varovnější signály se zatím objevují hlavně u rizikovějších klientů. Vanquis Banking Group upozornila na vyšší objem odepisovaných pohledávek v době, kdy roste počet osobních insolvencí. Akcie společnosti po obchodní aktualizaci z 29. října propadly o 40 procent.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Právě kombinace problémů u rizikovějších dlužníků a rostoucího počtu nezaplacených členství ve fitness centrech vede analytika Benjamina Tomse k opatrnosti i vůči velkým britským bankám NatWest a Lloyds. U obou má neutrální doporučení, zatímco většina analytiků jejich akcie doporučuje nakupovat.
Pro investory je podle Tomse podstatné hlavně riziko, že se kvalita úvěrových portfolií v příštím roce zhorší. Pokud by bankám přibylo problémových úvěrů, musely by vytvářet vyšší opravné položky, což by tlačilo na zisky i ocenění jejich akcií.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.