Spolkový sněm vyčlenil další miliardy na boj s inflací. Výhody pocítí až 48 milionů Němců

Na 48 milionů obyvatel Německa bude v příštím roce platit nižší daně. Rozhodli poslanci Spolkového sněmu, kteří zároveň zvýšili rodičům příspěvky na děti.

Reklama

Ministerstvo financí uvádí, že balíček inflačních úlev znamená pro obyvatele na příští rok přínos přes 18,6 miliardy eur (453 miliard korun) a v roce následujícím dalších 31,8 miliardy eur (774 miliard korun).

Spolkový ministr financí Christian Lindner považuje za klíčový prvek úlevy nižší daně, kterých chce dosáhnout zvýšením základní nezdanitelné částky příjmu. Podle Lindnera tuto výhodu pocítí v Německu 48 milionů lidí.

Křetínský chce utéct před mimořádnou daní do zahraničí Zprávy z firem Miliardář Daniel Křetínský přesune svou společnost EP Commodities, která se zabývá obchodem s energetickými surovinami, z Česka do zahraničí. Udělá to kvůli tomu, že se na firmu vztahuje daň z mimořádných zisků, kterou v pátek schválila Sněmovna. Jenže utíkat se mu nebude lehce - řada zahraničních států má podobnou daň také. nst, ČTK Přečíst článek

Pro nadcházející rok by hranice pro nedanění příjmů měla podle Lindnera být 10.908 eur (asi 266 tisíc korun), což je o 561 eur (skoro 13.700 korun) více než letos. V roce 2024 by se základní nezdanitelná částka měla zvýšit o 696 eur (zhruba 17 tisíc koun) na 11.604 eur (282 tisíc korun).

Poslanci také podpořili středeční návrh vlády sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze, podle kterého všichni rodiče budou od ledna dostávat 250 eur (6000 korun) na dítě. Rodiny s dětmi v Německu bez ohledu na výši příjmů dostávají paušálně každý měsíc příspěvky na děti. Za první dvě děti to je nyní 219 eur (5330 koun) na každé, pro třetí je částka 225 eur (5470 korun) a za každé další 250 eur.

Reklama

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za červen a červenec dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku byla v září nejvyšší od prosince 1993. Na Slovensku je nejvýše od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu nejvyšší za posledních 70 let, v eurozóně od zavedení eura v roce 1999. Turecká inflace dokonce v říjnu dosáhla 24letého maxima ve výši 85,5 procenta. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Berlín očekává, že energetická krize pošle německou ekonomiku do recese Politika Vláda v Berlíně očekává, že německá ekonomika se kvůli energetické krizi, rostoucím cenám a omezeným dodávkám příští rok propadne do recese a vykáže pokles o 0,4 procenta. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Mluvčí ministerstva hospodářství v reakci sdělil, že ministr Robert Habeck zveřejní aktualizované údaje příští týden. ČTK Přečíst článek