Hypotéka i po padesátce? Jaké podmínky musí žadatel splnit

Jak je to v Česku s věkem zájemce o hypotéku? Hraje v žádosti o úvěr svou roli? Mám šanci získat hypotéku i po padesátce? Zeptali jsme se v tuzemských bankách i u hypotečních expertů.

Nejvíce hypoték si ve většině bank v Česku berou mladší lidé ve věku mezi 30 až 40 lety. Například v Komerční bance či v Air Bank to je přibližně 50 procent žadatelů, obdobně v Raiffeisenbank nebo v UniCredit Bank. Průměrný věk žadatele v České spořitelně je v ještě užší skupině, a to mezi 38 až 40 lety. V Partners Bance a v ČSOB je nejvíce klientů žádajících o hypotéku naopak o něco mladších. Podle Jana Brejla z finanční skupiny Partners klienti u nich v bance klienti využívají většinou maximální dobu splatnosti 30 let, a převažuje tedy skupina žadatelů mezi 25 a 35 lety. A nejčastější věkovou skupinou v ČSOB jsou podle mluvčí banky Moniky Hořínkové klienti ve věku 29 až 34 let, kteří tvoří 30 procent všech žadatelů o hypotéky. Průměrná výše u této skupiny žadatelů se přitom podle ní pohybuje nad čtyřmi miliony korun.

Věk žadatelů a doba splácení hypotéky

Velký počet žadatelů o hypoteční úvěr mezi třicátníky ale není jen proto, že aktuálně řeší bydlení a potřebují jej zafinancovat, i když jde určitě o hlavní faktor. Dalším je ale také fakt, že mají i největší šanci hypotéku získat. Zvláště tehdy, pokud mají slušné příjmy a kalkulují s co nejnižší splátkou, a tedy nejdelší dobou splatnosti. V takovém okamžiku totiž začíná hrát stále větší roli právě věk žadatele.

„Klient tak dosáhne na vyšší hypotéku a nemá velkou měsíční zátěž. To je ovšem vykoupeno tím, že za celou splatnost hypotéku ‚přeplatí‘ více. To je naprosto v pořádku, logické a spravedlivé. Je přece rozdíl, jestli jsem peníze dlužil 15 let nebo 30 let. Delší doba logicky znamená větší celkové úroky,“ vysvětluje hypoteční expert David Eim z Gepard Finance. Na druhou stranu je podle něj při splácení na klienta nižší tlak splátek, a člověk by tak měl být schopen spořit pro případ, že v životě nastanou nečekané situace. To by mu mělo poskytnout větší manévrovací postoj na řešení dané situace. A pokud takové situace nenastanou, může klient úspory použít na doplacení či částečné splacení hypotéky, čímž sníží i celkový přeplatek.

Kratší splatnost totiž znamená vyšší splátku. Klient pak sice méně „přeplatí“, protože za celou dobu splatnosti hypotéky nevydá tolik peněz na úrocích jako u hypotéky, která se splácí mnohem delší dobu. Vzniká ale zase větší tlak při splácení, protože splátka je často výrazně vyšší a klient jede mnohdy na doraz svých finančních možností, jak upozorňují hypoteční experti.

Splatnost hypotečního úvěru ale není pochopitelně neomezená. „Před lety bývalo možné získat hypotéku až na 40 let, ale na základě pravidelných doporučení vydávaných Českou národní bankou (ČNB) se to změnilo. Dnes lze za naprostý standard považovat maximální splatnost hypotéky v délce 30 let,“ konstatuje Eim. Tuto dobu ostatně doporučuje přímo samotný regulátor, tedy ČNB. Délka splatnosti spotřebitelského úvěru na bydlení by podle ČNB neměla přesahovat horizont ekonomické aktivity spotřebitele či životnost nemovitosti, a zpravidla by tak neměla přesahovat právě ani zmiňovaných 30 let. ČNB tedy doporučuje splácení hypotéky ukončit do důchodového věku, což bývá obvykle do 65 let.

Maximální věk žadatele o hypotéku

Co si lidé žádající o hypotéky méně uvědomují, bývá otázka věku. „Ano, maximální splatnost hypotéky je 30 let, ale navíc její konečná splatnost nesmí přesáhnout nějaký maximální věk. Závazné pravidlo neexistuje, podmínky si interně určují jednotlivé banky. Řekněme že od 65 let věku už to může být téma, kolem 70 až 72 let věku už je u většiny bank a situací konečná a za naprosté maximum můžeme označit věk 75 let,“ upozorňuje Eim. Dodává, že pokud vyjdeme ze standardu sedmdesáti let věku pro nejzazší konec splatnosti hypotéky, je třeba si uvědomit, že omezení splatnosti hypotéky věkem klienta se týká už čtyřicátníků.

Za jakých okolností tedy dostanu hypotéku i po padesátce?

Všechny oslovené banky se dušují, že poskytují hypotéky i padesátníkům a starším. Tvrdí, že v těchto případech postupují vždy individuálně. Konečný věk, do kdy poskytují hypotéku, proto nechtějí sdělovat, aby si neodlákali movitější žadatele, kteří by chtěli žádat o úvěr i ve vyšším věku. Nicméně je zřejmé, že i mezi žadateli o hypotéky banky registrují i lidi ve věku 50+ a je pravděpodobné, že se toto číslo může do budoucna zvyšovat, protože stále více lidí ze silných populačních ročníků tzv. Husákových dětí oslaví 50. narozeniny.

V České spořitelně z celkového počtu uzavřených hypotečních úvěrů za poslední rok tvořil podíl žadatelů ve věku 50 a více let přibližně desetinu. A obdobně hovoří i jinde. „Číselně vyjádřeno – za poslední tři roky tvoří lidé nad padesát let mezi žadateli o hypotéku sedm procent z celkem čerpaných hypoték v počtu a v objemu zhruba 5,5 procenta,“ říká Marek Richter z Air Bank. Co se týká splatnosti, tak ta se pak podle něj v těchto případech typicky pohybuje mezi deseti až15 lety a účelově většinou mírně převažuje převedení hypotéky, tedy refinancování, protože většina takovýchto klientů už hypotéku má.

„Klient s věkem nad 50 let může řešit například prodej většího bytu a stěhování do menšího, protože už tak velký byt prostě nepotřebuje. Dále také standardně může řešit koupi investičního bytu, rekonstrukci,“ doplňuje Richter. Podle Hořínkové z ČSOB se tedy v bance posuzuje nejen to, zda daný žadatel o hypoteční úvěr již vlastní nějakou nemovitost či nemovitosti, ale i zda je pronajímá nebo je popřípadě vlastníkem společnosti s r. o.

Také v Komerční bance (KB) hypotéky standardně poskytují klientům do 65 let věku, což znamená, že v 65 je hypotéka již splacena. V 50 letech je tedy podle Ondřeje Šuchmana z KB možné zvolit si splatnost na 5 až 15 let, nicméně i nad tento věk je možné posoudit situaci klienta individuálně. „Tyto hypotéky bývají nejčastěji na koupi bytu pro vlastní potřebu nebo jako investice, ale i jako pomoc mladší generaci, kdy si mohou hypotéku vzít společně například rodiče a děti. Většinu hypoték nicméně poskytujeme klientům do 50 let,“ dodává Šuchman.

Nakolik hraje věk roli v posuzování žadatelů o hypotéky, je podle většiny oslovených bank dosti nejasné, protože se právě u starších žadatelů banky odkazují na individuální posuzování. Věk je podle Richtra z Air Bank totiž pouze jedním z mnoha údajů, které vstupují do celkového vyhodnocení úvěruschopnosti žadatele o hypotéku. Mezi ty klíčové patří údaje k příjmové a výdajové stránce, aby získaná hypotéka žadatele o hypotéku nepředlužila a nedostala ho do problémů. „Žádosti tak vyhodnocujeme individuálně na základě všech získaných údajů od žadatele/žadatelů v žádosti. Zpravidla je hypotéku možné splácet do 70 let,“ uvádí Richter. A obdobně hovoří i Lukáš Kropík z České spořitelny: „Ke každému žadateli o hypoteční úvěr přistupujeme individuálně. Důležitou roli hraje takzvaný ‚credit scoring‘, kdy je posuzována schopnost žadatele splácet hypoteční úvěr včetně parametru věku. Obecně platí, že čím vyšší bude věk žadatele, tím se snižují podmínky pro maximální dobu splácení hypotéky.“

Obecně podle Brejla platí, že po padesátce si lidé už hypotéky neberou, protože na ně nedosáhnou. „Pokud se jedná o bonitnější Čechy, kteří mají dobré příjmy, tak ti si ale raději půjčí, než by se vydali z úspor. Hypotéka pro lidi 50+ tedy není obvyklá, leda v kombinaci s mladším žadatelem, kde se pak za určitých pravidel splatnost řídí právě podle mladšího klienta,“ poznamenává Brejl. Výstupní věk při doplacení hypotéky tak může být podle něj maximálně 65 až 70 let, přičemž vstupní věk je odvislý od výše úvěru a příjmech žadatelů a účelu. „Pokud jde o rekonstrukci s výši úvěrů do 1 milionu, tak se dá dosáhnout na úvěr i v 60 letech. Při koupi či výstavbě bude maximální reálný věk pro získání hypoték kolem 50 let,“ shrnuje Brejl.

Pokud vám tedy už bylo 50 let a máte v plánu si třeba postavit či zrekonstruovat s hypotékou byt či dům na stáří, může podle hypotečních expertů pomoci požádat o hypoteční úvěr spolu s mladším spolužadatelem. Banky ale většinou vztahují maximální splatnost hypotéky ke staršímu z žadatelů. „Pokud je věkový rozdíl o něco větší a mohlo by to něčemu pomoci, lze při splnění podmínek odvodit maximální splatnost od věku mladšího z žadatelů,“ doporučuje Eim a připomíná, že to ale neumožňují všechny banky. „Standardně to umožňuje například ČSOB Hypoteční banka, Raiffeisenbank a mBank. Ostatní banky ne, nebo jen v rámci individuálního posouzení. Podmínky bank jsou různé, ale jen pro představu jsou to podmínky typu ‚mladší žadatel má takový příjem, že by sám mohl získat úvěr v poloviční velikosti‘, nebo ‚příjem mladšího z žadatelů je nejméně 60 procent z celkových příjmů‘,“ podotýká Eim.

Hypotéka se dá zařídit bez zástavy a před koupí nemovitosti. Všechny banky to ale nenabízí Money O hypotéku nemusíte požádat až v okamžiku, kdy najdete svůj vysněný dům či byt. Specializovaný úvěr - hypotéku bez vybrané nemovitosti - si totiž můžete sjednat už řadu měsíců před samotnou koupí. Získáte tím čas i klid na hledání nemovitosti. V Česku to ale nenabízí zdaleka všechny banky. Přinášíme tak přehled, ve které bance tento úvěr můžete získat a kde nikoliv. Věra Tůmová Přečíst článek

Náklady na hypotéku jsou už o devět tisíc vyšší než průměrné nájemné Názory Od jara 2022 se v Česku z čistě ekonomického hlediska více vyplatí nájem než vlastnické bydlení – a rozdíl je výrazný. Podle dat Asociace nájemního bydlení činil ve čtvrtém čtvrtletí 2024 rozdíl mezi průměrnou měsíční splátkou hypotéky a tržním nájmem 9 245 korun – ve prospěch nájemníků. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Platíte paušální daň? Získat hypotéku není zas takový problém Money Jakou šanci na získání hypotéky mají lidé, kteří jsou v režimu paušální daně? Je to pro ně snazší či horší získat hypoteční úvěr či půjčku? A liší se posuzování jejich bonity podle úrovně paušální daně? Zeptali jsme se jednotlivých tuzemských bank i experta na hypotéky. Věra Tůmová Přečíst článek